Pro D2 : "Jamais vu de Pro D2 aussi homogène", déclas et bilan du bloc pour Biarritz après Aurillac (31-16)

Le Biarritz Olympique finit son bloc sur une bonne note . Grâce à sa victoire 31-15 ce vendredi 4 novembre, bonus offensif en prime, il pointe désormais à la cinquième place du classement provisoire du championnat de Pro D2 . Pile dans ses objectifs, puisque Biarritz vise les six premières places et les phases finales. Mais dans le contenu, le BO continue à souffler le chaud et le froid. Le match contre Aurillac n'a pas fait exception : après une première période marquée par une domination stérile, Biarritz a rectifié le tir dans le deuxième acte pour enfin finir les coups et marquer quatre essais. Au tiers de la saison régulière , le mot-clé dans la bouche des joueurs comme du staff et toujours le même : la constance , après laquelle les rouge et blanc courent toujours.

Ils ont dit :

Barnabé Couilloud, demi-de-mêlée du BO : "Je ne pense pas qu'on ait réellement douté parce qu'on savait que la première mi-temps allait être dure et accrochée. On a démarré contre le vent. On savait que ce serait compliqué et qu'en deuxième mi-temps, avec le vent dans le dos, ça allait être un peu plus facile et qu'on allait pouvoir mettre en place notre jeu et les mettre un peu plus sous pression. Donc je ne pense pas qu'on ait douté. Peut être un peu, quand ils reviennent à un essai du bonus, on se dit "bon, faut pas qu'on déconne," mais sinon je ne pense pas qu'on ait réellement douté.

Sur ces deux premiers blocs, vraiment notre point à améliorer, c'est les ballons perdus. On perd énormément de ballons, notamment sur les zones entre les 50 et les 22 mètres, où on peut jouer. Mais on sait que si on arrive à tenir ces ballons, oui, on peut réellement faire craquer les défenses.

On aurait largement pu mieux faire

Je pense qu'on n'aurait largement pu mieux faire quand-même, parce qu'il y a beaucoup de matchs qu'on a perdu alors qu'il y avait vraiment la place de gagner. À l'inverse, je ne trouve pas que les matches qu'on a gagné, on se dit "celui là, on l'a gagné, mais on aurait dû le perdre." Peut-être le premier match, contre Oyonnax c'était tendu , mais c'est des matches de haut niveau, donc c'est normal. Mais je pense qu'il y avait moyen de faire mieux, même si c'est très positif de finir ce bloc à la quatrième ou cinquième place."

Guy Millar, pilier et capitaine du BO : "On a beaucoup de blessures, surtout avec les piliers, mais certains vont reprendre, j'espère cette semaine et la situation va s'améliorer. C'est sûr que la pause va faire du bien. Au début de la saison, si on m'avait dit que j'allais autant jouer, je ne l'aurais pas cru. Mais il y a beaucoup de blessés, donc on doit faire l'effort. Avec Baptiste Erdocio, on ressent la même chose, on est tous les deux fatigués, mais c'est la loi du rugby. C'est une bataille permanente, c'est à nous de tenir bon jusqu'au bout. En tant que capitaine, je dois aussi montrer l'exemple.

En tant que capitaine, je dois montrer l'exemple

Si on regarde les dix derniers matches, c'est bien d'être cinquième à la fin du bloc. Mais J'aimerais qu'on trouve de la constance, qu'on enchaîne les bons matches, et pas qu'on alterne le bon et le moins bon. C'est notre prochain objectif."

Matthew Clarkin, directeur sportif du BO : "On est parfaitement dans les clous. Etre dans les cinq premiers après dix matches, quand fait la rétrospective du début de la saison, c'est bien. Surtout qu'on a énormément de blessés, ça nous empêche de progresser, individuellement comme collectivement. Mais j'espère que cette épreuve nous servira pour plus tard dans la saison. On sait que tous les matchs sont disputés. Je pense que chaque équipe a des arguments et je pense que ça serait irrespectueux de penser qu'on peut marquer facilement et prendre le score. Il faut construire chaque victoire et donc c'est aussi une satisfaction d'avoir battu Aurillac. On n'a pas abandonné notre volonté de jouer mais on a trouvé le moyen de concrétiser.

Je n'ai jamais vu une Pro D2 aussi homogène

Je pense que ça nous a fait énormément de bien de marquer en fin de première mi-temps. Ça récompense tous les efforts et je trouve que l'action a été bien maîtrisée. Donc donc à partir de là, on arrive à marquer en deuxième période, donc c'est très bien. Après, on a encore une fois tout vu. On a vu une touche qui nous a pénalisé, nous a empêchés par moments de vraiment dominer et concrétiser, encore une fois. Mais ça arrive et c'est quelque chose sur lequel on doit travailler encore et encore.

J'insiste sur le fait que je n'ai jamais vu une Pro D2 aussi homogène . Personne ne domine, à part peut-être Oyonnax, la machine commence à bien tourner. Mais à part ça, j'ai l'impression que je suis convaincu que chaque équipe va avoir son moment, une bonne dynamique qui peut faire enchaîner les bons résultats et j'espère simplement qu'on va avoir la nôtre. Pour l'instant, on manque de constance mais je sens qu'on n'est pas loin. Mais ce n'est pas gagné non plus. Donc je pense qu'on a des choses à travailler, à améliorer, et on pourra espérer remporter des séries de matches."