EN DIRECT – Pro D2 : Biarritz se déplace à Massy, suivez le match sur France Bleu Pays Basque

Retour aux affaires pour le Biarritz Olympique . Après une semaine de repos , le BO entame le dernier bloc de la phase aller à la cinquième place du classement général provisoire de Pro D2. Pour la reprise, deux semaines après avoir battu Aurillac (31-16) à Aguiléra, le BOPB se rend dans l'Essonne, pour affronter Massy, promu la saison dernière, et actuelle lanterne rouge du championnat. Pour Biarritz, l'objectif est simple : il faut gagner, pour accrocher la deuxième victoire à l'extérieur de la saison, et enfin lancer une dynamique et trouver la constance qui manque au BO depuis le début du championnat.

ⓘ Publicité

Sur le papier, avantage aux hommes de Matthew Clarkin et Shaun Sowerby mais attention : Biarritz n'a plus gagné à Jules Ladoumègue depuis 2015, et Massy a déjà fait tomber quelques gros, dont le Stade Montois.

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque à partir 19h

loading