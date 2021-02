Matchs tests avec du public : le CA Brive est candidat à l'expérimentation

Va-t-on enfin revoir le Stadium rempli, ne serait-ce qu'à 10% ? La question ne cesse de se poser après que les groupes de supporters se rendent chaque week-end devant l'enceinte, attendant la sortie des joueurs pour les saluer.

Dès lors, lorsque la ministre des Sports Roxana Maracineanu annonce ce week-end la possibilité de "matchs-tests" dans les enceintes sportives, c'est tout le monde du sport qui est en ébullition. A Brive, alors que le club enchaîne les victoires de rang au Stadium, l'idée de voir du public fait rêver les joueurs comme le staff.

C'est pourquoi Xavier Ric, le directeur général du CAB, le dit sans trembler : "oui, nous sommes favorables à cette initiative et on est prêt à être un stade-test"

Pour l'instant, rien n'est fait

Xavier Ric explique que le club, comme d'autres dans le rugby, a besoin de retrouver ses supporters au stade. "Il nous reste quatre matchs à domicile. Plus le temps va avancer, moins il y aura de match pour accueillir notre public." Le prochain, c'est au mois de mars face à Agen. Mais, avant de penser à une date, le directeur général du CAB précise. "Il faut que toutes les conditions sanitaires soient réunies avant de faire la moindre démarche." Autrement dit, il faut que la ministre ait rédigé un protocole avec la Ligue Nationale de Rugby,

Néanmoins, la lettre de motivation de Xavier Ric se base aussi sur ce que faisait le club avant de fermer son stade : _"_On est capable de le faire : au mois d'août, de septembre et d'octobre, lorsqu'on avait accueilli notre public, nos équipes avaient fait le nécessaire pour que les gens ne se croisent pas. Des bornes de gel avaient été mises en place au stade" répond le directeur du CAB.

Xavier Ric, directeur général du CA Brive Copier

Reste que le protocole sera sûrement un peu plus important : ils pourraient inclure « la possibilité de faire des vaccins, de faire des tests beaucoup plus fortement qu’on ne pouvait le faire avant, la possibilité aussi d’avoir des QR codes pour pouvoir repérer les personnes qui ont été en contact et permettre un isolement », a expliqué la ministre samedi dernier. Ce mardi, une consultation a eu lieu à Matignon autour de Roxana Maracineanu.