Mathieu Acébès (USAP) : "On a une équipe de bras cassés mais on est là"

Mathieu Acébès ne lâche jamais rien sur le terrain mais aussi en dehors. Le capitaine de l'USAP s'est exprimé à l'issue du match gagné contre Castres 14 à 10. Après trois revers d'entrée, l'USAP a gagné deux matchs coup sur coup en Top 14 (ce n'était pas arrivé depuis 2013) et a quitté la dernière place du classement.

Après la défaite contre Brive, pas mal de supporters avaient manifesté leurs inquiétudes. L'équipe a répondu de belle manière sur le terrain. Si certains avaient déjà envoyé l'USAP en PRO D2, Mathieu Acébès donne la réponse : "J'ai un sentiment de fierté après avoir battu le finaliste de l'an dernier, pour une équipe de PRO D2, je trouve que c'est pas mal." Le ton est donné.

"Le dernier coureur d'une course sera toujours devant celui qui ne court pas"

Mathieu Acébès poursuit et insiste : "On sait qu'on n'a strictement rien fait, c'est un championnat marathon. On sait aussi qu'on est seuls contre tous parce que depuis le début de la saison, on nous envoie en PRO D2 et on essuie beaucoup de critiques mais on est là, avec une équipe de bras cassés mais on est là, il n'y a pas une star et on va continuer comme ça.

On va fermer nos bouches et on va rester entre nous. Personne ne rentrera dans notre groupe et on restera comme ça jusqu'à la fin. Il y a trop de parasites autour de nous alors on va rester concentrés. Je le dis toujours, le dernier coureur d'une course, il est quand même toujours devant celui qui ne court pas et c'est la réalité. Je suis fier des gars avec qui je joue et aujourd'hui ils ont fait quelque chose de fort et je suis fier d'eux."

Après cette victoire qui relance totalement l'USAP en top 14 et avant d'aller affronter le stade Français sur ses terres, Mathieu Acébès garde la tête froide aussi sur la situation de l'USAP : "Je le redis, on n'a rien gagné, bien sûr que ça nous donne un capital confiance supplémentaire mais par contre on est aussi sur le qui-vive et on sait que ça peut vite basculer comme ça a été le cas en début de saison. Je ne vais pas revenir dessus mais à Pau on peut gagner, contre Brive en étant catastrophiques on peut gagner et sous prétexte qu'on ne gagne pas les deux il aurait fallu jeter toute l'équipe et on nous envoie déjà en PRO D2. Restons dans notre bulle et avançons."

"Boris (Goutard) prouve l'état d'esprit de cette équipe"

Contre Castres, l'USAP, au-delà de l'état d'esprit a aussi montré ses gros progrès dans le jeu. Pour la première fois de la saison, elle n'a pas pris d'essai dans les derniers instants du match et c'était vital aujourd'hui. Pour le capitaine, le fait que Boris Goutard effectue le dernier plaquage du match est un symbole fort : "Je vois ce que les mecs font à l'entraînement toute la semaine. Boris (Goutard) qui fait le dernier plaquage décisif, il fait partie de ces mecs dont je parle, qui s'y filent toute la semaine.

Boris, depuis le début de la saison, il n'a pas eu dix chances, il a joué à La Rochelle dans une équipe remaniée mais il est toujours là et il a le sourire toute la semaine comme tous les mecs qui n'ont pas toujours la chance de porter ce maillot. Boris est parfaitement intégré et il prouve l'état d'esprit de cette équipe. Il arrive de Fédérale 1, personne ne le connaît mais il est là ! Sur un moment important dans le money time, il fait le plaquage décisif sur Nakosi qui a beaucoup d'années de Top 14 derrière lui et qui un finisseur hors pari donc bravo à Boris !"