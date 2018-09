Perpignan, France

France Bleu Roussillon : Quel est le sentiment après cette nouvelle défaite pour l'USAP ?

Mathieu Acébès : Ca fait mal comme un cinquième match perdu. Ce qui est rageant c'est qu'on n'a pas de réussite. On prend un essai sur un joueur qui est blessé et qui ne peut pas accélérer pour défendre (Ndlr : Sipa Taumoepau). C'est un fait de match qui nous coûte sept points puis trois points ensuite. On n'a pas la bonne étoile pour le moment. Au-delà de la bonne étoile on a été catastrophiques sur tous les premiers temps de jeu, on a perdu le ballon. Il faut se remettre en question. On doit montrer plus de passion, plus d'envie. On doit bouger davantage. Quand on prend l'essai en début de match, on baisse les têtes. Il faut rester tête haute et être à fond. On avait comme objectif de prendre le score pour gagner et on n'a pas réussi. Maintenant, il n'y a rien à garder ce soir. La saison est longue, il faut tirer des leçons pour apprendre.

FBR : Mais il va bien falloir réagir vite, est-ce possible ?

Mathieu Acébès : Quand tu es touché, soit tu as un peu d'amour propre et tu réagis de suite et tu montres que tu veux te battre, soit tu baisses les armes et tu rentres chez toi. On va se relever, on n'est pas morts. Il faut encore élever le niveau. Il ne faut pas se poser de question, il ne faut plus tergiverser, ce n'est pas possible pour une équipe comme la nôtre qui prétend à se maintenir en Top 14 de perdre autant de ballons dès le premier temps de jeu.

"On est capables de faire bien mieux que ça, de toutes façons on ne peut pas faire pire"

FBR : Si le problème est mental, comment le retrouver dans une spirale de défaites ?

Mathieu Acébès : On n'a rien qui va pour nous en ce moment. Entre les blessures, les faits de jeu et tout le monde qui s'acharne contre nous. J'ai l'impression de n'entendre parler que de l'USAP. C'est pénible. On travaille, on essaye de faire de notre mieux. Bien sûr qu'on aimerait gagner mais on n'a pas la grinta en ce moment. Il va falloir qu'on la récupère vite. Mais pour ça, il va falloir gagner.

FBR : N'y-a-t-il pas un peu de doute dans le vestiaire ?

Mathieu Acébès : Non, le doute ne s'installe pas, non. Je suis honnête et sincèrement on ne doute pas, je ne doute pas. Je suis sûr qu'on va se relever. C'est juste pénible de perdre les cinq premiers matchs. On aurait gagné à Agen et contre Lyon, personne ne parlerait de nous et on dirait qu'on n'est pas mal. Ces deux matchs on les perd sur des détails, si on les gagne il n'y a pas de scandale. Ce soir, ce qui fait chier c'est qu'on refait les mêmes erreurs des matchs où on était passé à côté. On est capables de faire bien mieux que ça, de toutes façons on ne peut pas faire pire. Il n'y a pas de doute. On va avancer. De toutes façons, ça ne sert à rien de regarder derrière.

FBR : Malgré tout ça, vous n'êtes pas si loin d'aller récupérer deux points en fin de match après votre deuxième mi-temps...

Mathieu Acébès : En seconde mi-temps on n'est pas mal mais il y a deux mi-temps en rugby. Et sur la première, on a perdu trop de ballons. Ce qui m'embête c'est que je connais les joueurs avec qui je joue, ce sont des joueurs avec des qualités de fous. Sur ce match on n'a pas pu le montrer car on perdait tous les ballons. On fait tous notre petite erreur et l'erreur multipliée par quinze, ça fait quinze erreurs et sur un match de haut niveau ce n'est pas possible. Quand tu es professionnel, tu n'as pas le droit à l'erreur, si tu joues bien c'est normal et si tu te trompes ce n'est pas normal.

FBR : Comment préparer calmement la venue de Montpellier samedi prochain ?

Mathieu Acébès : On va se mettre dans notre bulle, on va arrêter d'écouter les gens qui parlent mal sur l'USAP et qui veulent nous voir crever parce qu'on ne crèvera pas. On va se mettre dans notre bulle et on va travailler. Le problème vient de nous et ce n'est pas notre vrai visage. On manque juste de confiance mais on ne doute pas, je peux vous assurer qu'on ne doute pas.