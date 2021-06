Mathieu Acébès (USAP) : "La mission sera terminée si on maintient le club en Top 14"

Loin de l'euphorie que procure normalement un titre de champion de France, le capitaine Mathieu Acébès se veut et s'affiche très réservé, très mesuré et très prudent après la victoire contre Biarritz. Oui, l'USAP et les joueurs sont heureux et ne manqueront pas de fêter ce titre entre eux et avec le public (jeudi), mais après : au boulot ! C'est le message du capitaine qui ne veut pas reproduire les erreurs du passé récent.

"Je vais être honnête, on a accompli la moitié de la mission explique Mathieu Acébès. Quand on est montés il y a trois ans, la mission était de maintenir le club. Je sais ce qui va se passer. Bien sûr qu'on va profiter mais on va avoir un peu plus d'humilité qu'il y a trois ans. On va être très heureux de partager ça avec le public catalan, mais, pour ma part, je vais avoir pas mal de souvenirs. Il faut être ultra efficace en Top 14, il faut une défense de fer. On va profiter, mais par contre, j'ai déjà dit aux joueurs de garder dans un coin de la tête ce qui va se passer en haut (Top 14) et on sera d'autant plus prêts, et on ne se trompera pas. Si on maintient le club en Top 14, là, la mission sera terminée."

"Du travail, de l'abnégation, de la sueur, du sang..."

Le titre de 2018 avait été dignement fêté par les joueurs et par le peuple mais le retour sur terre avait été rugbystiquement violent. L'USAP n'avait gagné que deux matchs sur 26 en 2018-2019 alors que tout le monde s'était convaincu d'un maintien facile en début de saison. En un aller-retour au plus haut niveau, l'USAP a tiré les leçons. Deux ans après sa descente, elle retrouve la première division. Le club catalan, gros de Pro D2 deviendra machinalement le petit du Top 14.

L'entraîneur Patrick Arlettaz le sait bien : "On est tous au courant de la difficulté extrême. On sait que le Top 14 est impitoyable et dur. On sait très bien qu'on n'aura pas 25 millions de budget l'année prochaine. On sait que ce sera dur mais on a encore espoir qu'avec du travail, de l'abnégation, de la sueur, du sang et des larmes qu'on peut peut-être y arriver".

Les joueurs de l'USAP vont avoir un peu de vacances et ensuite la préparation sera rude. D'ici là, le travail en coulisses sera important et capital : le recrutement et la construction d'un budget.