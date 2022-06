Mathieu Acebes : "Bayonne, c'est aussi ma ville et je suis content d'y revenir" la saison prochaine en Top 14

Le capitaine de Perpignan, formé à Boucau-Tarnos et ancien joueur de Bayonne et Biarritz, évoque le maintien de Perpignan en Top 14 et raconte comment et pourquoi il a fini par devenir l'un des synbôles du club catalan.

Si le maintien de l'USA Perpignan ne fait sans doute pas les affaires de Bayonne, il y a un joueur qui vient du Pays basque pour qui on peut se réjouir. Et pas n'importe lequel : Mathieu Acebes, le capitaine de Perpignan. Le trois-quart, formé à Boucau-Tarnos qui a aussi évolué sous le maillot de l'Aviron Bayonnais du Biarritz Olympique, évoque cette fin de saison, le maintien, ce qu'il est devenu à Aimé Giral et le déplacement à venir à Bayonne la saison prochaine.

Premier club de Top 14 à gagner le barrage

"On avait appuyé sur ce fait peut-être historique avant le match, parce que c'est toujours sympa d'être les premiers à avoir fait quelque chose. D'autres le feront sans doute dans le futur si la formule reste comme ça. On était préparé et on a répondu présent sur ce match. On a simplement été réaliste depuis plusieurs semaines, alors qu'on était 13e. On voyait Brive à 7 points devant nous. Il y avait de faibles chances de se maintenir directement et ce match d'accession nous tendait les bras. Ça aurait pu nous sourire, la semaine dernière, lors de la réception de Bordeaux-Bègles, mais Paris a perdu contre Brive. On a ce qu'on mérite, on aurait probablement dû avoir plus de points dans la saison pour garder les cartes en main sur cette dernière journée de championnat. Ce n'était pas le cas, c'était notre faute et il fallait assumer ce match de barrage et les ambitions que le club avait, de rester en Top 14."

La ferveur usapiste

"Après le match à Mont-de-Marsan, on avait l'impression de célébrer un titre, avec cet envahissement de terrain alors que ce n'était seulement qu'un maintien. C'est dire la passion, le soutien populaire qu'il y a autour de ce club. On est tous conscients de la ferveur très forte, de ce que représente l'Usap dans le département, pour tous les gens qui y vivent. C'est un endroit particulier pour jouer au rugby, et ces supporters nous donne réellement de la force. C'était un réel bonheur que de voir ce bonheur dans les yeux de tous ces gens, c'est quand même quelque chose de fort. On a mérité de pouvoir célébrer ce maintien. Maintenant, la pause est nécessaire, pour ne penser à rien d'autre, relâcher la pression. On va pouvoir aller faire un voyage touristique à Barcelone et Ibiza (rires)."

Le regard des gens a changé à mon égard.

Le joueur "d'un seul club"

"C'est marrant. Ça me fait bizarre parce que j'ai eu une carrière arrière avant Perpignan. J'ai fait quelques clubs et c'est vrai que tout le monde occulte un peu le fait que j'ai été joueur de Bayonne, de Biarritz, d'Auch, dans le Gers pendant trois saisons et de Pau, durant quatre saisons. J'étais super bien, à chaque fois, dans tous ces clubs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir fait la majeure partie de ma carrière à Perpignan, alors que c'est surtout sur la fin de ma carrière. Je m'y régale, c'est un club unique et un ancien club, un club unique et un club qui aura marqué ma carrière, ma vie. Aujourd'hui, je suis le premier surpris de ces retours toujours sympathiques des supporters catalans, à mon égard. Des fois, je ne me sens pas légitime parce que j'ai l'impression de ne pas avoir changé. Quand j'étais au Boucau-Tarnos Stade, à Bayonne, Biarritz, à Pau, à Auch je suis toujours resté le même et je n'ai rien changé. Mais j'ai l'impression que le regard des gens a changé à mon égard. C'est quelque chose qui est sympa, mais qui des fois aussi me met un peu mal à l'aise parce que je ne suis qu'un simple joueur de rugby."

Son retour à Bayonne l'an prochain

"Je l'espère bien ! Parce que Bayonne est un club aussi important à mes yeux. Je suis né à Bayonne, ma famille a grandi à Bayonne. Du côté de mon papa, on habitait la rue Maubec, mes oncles étaient des pêcheurs de l'Adour et toute ma famille est à Bayonne. C'est un lieu important pour moi, j'y ai grandi, jusqu'à l'âge de 12 ans à la rue Bourgneuf. C'est ma ville. Je suis né là-bas donc je suis content d'y revenir."

L'interview complète de Mathieu Acebes dans 100% Rugby.