Mathieu Acébès (USAP) : "Un match déjà capital pour nous"

Perpignan, France

Mathieu Acébès est le nouveau capitaine de l'USAP. À vrai dire, cette nouvelle fonction rend juste plus officiels ses coups de gueule toujours bien sentis, son expérience et son franc parler en public ou en interne. Pour lui, pas question de jouer les prudes avant la reprise de l'USAP en PRO D2, ce jeudi contre Béziers, pas question non plus de parler de transition ou de retour en douceur après la saison catastrophique en Top 14.

L'USAP est attendue ce jeudi soir dès l'ouverture du championnat par tous ses supporters et tous les observateurs. Il faut l'assumer et il faut assurer. Mathieu Acébès, qui sera associé au centre à Afusipa Taumoepeau pour ce premier match, le sait bien.

L'USAP compte changer de visage et vite réagir après la saison ratée en Top 14, est-ce que Béziers est l'adversaire idéal pour ça ?

Le match idéal et l'adversaire idéal, je ne sais pas encore. Ce qui est sûr c'est que ce premier match, peu importe contre qui, est un match ultra important. Il doit lancer notre saison. On doit répondre présent parce que tout le monde nous attend au rendez-vous. Les bases sont claires et il faut être prêt pour ce match.

C'est capital pour nous. On commence à domicile après une relégation. On a un esprit revanchard, on veut se rattraper de la saison dernière. Et, comme je l'ai déjà dit, sans être prétentieux il faut qu'on soit ambitieux et qu'on montre que l'USAP s'est donnée les armes pour être compétitive dans ce championnat. La mission ne sera pas facile car tous les adversaires vont attendre l'USAP. À nous de rester dans notre bulle, dans notre coin pour bien se préparer.

Comment sentez-vous l'état d'esprit du groupe avant ce premier match ?

Le groupe est à la fois excité, impatient de commencer ce championnat. Ça fait pas mal de semaines qu'on se prépare et qu'on travaille. On arrive au moment important et donc il faut qu'on soit prêts.

Après une dernière saison traumatisante, est-ce capital pour vous de repartir au plus vite sur un cycle de victoires ?

Oui, tout le monde a envie de ça. On veut repartir et se remettre en question. Il faut repartir de l'avant, mais il faut aussi arrêter de regarder derrière. On ne sera jugés désormais que sur le présent. Ça a été fait et c'est comme ça.

