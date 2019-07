Mathieu Bastareaud à Montpellier, ça se précise !

Toulon, France

Arrivé en fanfare en 2011 à Toulon, Mathieu Bastareaud encore en contrat pendant un an sous les couleurs du Rugby Club Toulonnais, pourrait prendre la direction de Montpellier. Des discussions sont en cours tant avec Toulon, qu'avec le club héraultais pour une décision qui devrait intervenir d'ici la fin de la semaine selon les informations de France Bleu Provence. En cas de départ, le club perdrait l'un des derniers artisans du doublé historique et des trois titres consécutifs de Champion d'Europe.

Lors de la présentation du nouveau staff et de la nouvelle équipe, le Président Boudjellal a évoqué le cas Bastareaud. "Moi, je vais être clair, Mathieu c'est le chouchou. J'adore Mathieu Bastareaud et j'en veux beaucoup au staff de l'Equipe de France de rugby de lui avoir fait du mal. S'il vient me voir en me disant :"je veux faire ça", j'empêcherais jamais Mathieu de faire ce qu'il veut" déclarait alors Mourad Boudjellal qui quelques jours plus tard indiquait néanmoins qu'il "ne lui avait pas délivré de bon de sortie".

Sauf que selon nos informations, des échanges ont eu lieu ces derniers jours entre le club et le joueur. Discussion portant sur le poste que devrait occuper le trois-quart centre cette saison "éloigné de ce qu'il occupe traditionnellement" indique un proche du dossier. Le club rouge et noir confirme à ce stade "des discussions en interne, qui resteront en interne" et se refuse à davantage de précisions.

De là à y voir un moyen plus ou moins élégant de pousser le joueur vers la sortie, il n'y a qu'un pas. Que visiblement le Montpellier Hérault Rugby a franchi en approchant le joueur toulonnais qui reste muet, comme à son habitude, sur ce genre de sujets. Il n'empêche que ces derniers mois, Mathieu Bastareaud n'a pas caché sa volonté de changer d'air. Avec cette expérience déjà qu'il va mener aux Etats-Unis à la fin de l'année pour une pige de 6 mois. Las du rouge et noir ? Selon nos informations, une décision devrait être prise d'ici la fin de la semaine.