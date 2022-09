Mathieu Bastareaud fait son grand retour et s'engage avec le RCT

Après trois mois d'intense préparation, Mathieu Bastareaud est prêt à faire son grand retour. Dans un communiqué publié ce jeudi, le RCT annonce que l'international français s'est engagé avec Toulon. Le natif de Créteil, qui évolue désormais au poste de troisième ligne, était sans club depuis son départ de Lyon en juin.

La saison dernière a été marquée par sa très grave blessure. En effet, il a été victime d’une rupture du tendon quadricipital aux deux genoux en novembre 2021 lors du match RCT/LOU à Mayol.

Feu vert médical

Mathieu Bastareaud avait alors choisi Toulon cet été pour se réathlétiser. Du côté du club, on explique que "le président et la direction sportive du club avaient convenu avec le joueur qu'il intégrerait le groupe Rouge et Noir pour cette saison 2022-2023 s'il arrivait à valider les prérequis (médicaux et physiques) indispensables à la pratique du rugby à haut niveau". C'est donc le cas puisque le Français de 33 ans a reçu le feu vert médical.

"Désormais, je n'ai qu'un seul objectif en tête, celui de prendre du plaisir et d'en offrir à tous les supporters Rouge et Noir." - Mathieu Bastareaud

"Je remercie les équipes médicales, les staffs et les joueurs qui m'ont accompagné durant ces derniers mois et qui m'ont accueilli ici les bras ouverts, a déclaré Bastareaud. Je remercie également mon entourage familial, sans qui je n'aurais pas eu la force mentale de rebondir et de retrouver les terrains aujourd'hui. Désormais, je n'ai qu'un seul objectif en tête, celui de prendre du plaisir et d'en offrir à tous les supporters Rouge et Noir", a-t-il ajouté.

Le président Bernard Lemaître souligne, lui, "l'abnégation exceptionnelle" de l'international "pour retrouver ses aptitudes physiques qui font sa force". "Outre toutes les qualités qu'on lui connaît, Mathieu va apporter son expérience et son leadership au groupe et ainsi faire partie des leaders qui rassurent et guident l'équipe", se réjouit le président. "Nous sommes ravis de le compter parmi nous et nous souhaitons lui offrir la fin de carrière qu'il mérite".

Retour à la maison

Figure du rugby français, le trois-quarts centre international (54 sélections) reconverti troisième ligne a déjà évolué à Toulon entre 2011 et 2019, remportant trois fois la Coupe d'Europe (2013, 2014, 2015) et une fois le championnat (2014). A voir s'il pourra jouer dès ce dimanche à Mayol pour la réception de Clermont, en Top 14.

En parallèle, le club annonce que Mathieu Bastareaud "réalise actuellement un Diplôme d'État de Rugby". "Il accompagnera l'équipe Crabos du RCT dans le cadre de cette formation".