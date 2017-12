Rugby - Matthieu Jalibert prolonge à l'Union Bordeaux Bègles jusqu'en 2021.

C'est une des pépites de l'Union Bordeaux Bègles et révélation du début de saison de Top 14 de rugby. L'ouvreur Matthieu Jalibert, 19 ans, a prolongé son contrat jusqu'en 2021.

Le président Laurent Marti l'a annoncé ce jeudi. L'Union Bordeaux Bègles gardera son ouvreur Mathieu Jalibert jusqu'en 2021. Un joli coup tant le demi d'ouverture, révélation du début de saison de Bordeaux-Bègles, était dans le viseur des meilleurs clubs du Top 14.

Mathieu Jalibert, est un pur produit du CABBG et de l'UBB. Il a disputé son premier match professionnel le 16 septembre dernier à Lyon. Depuis, ce joueur polyvalent capable d'évoluer à l'arrière, a profité des absences de ses concurrents, au poste d'ouvreur, le Sud-Africain Tian Schoeman et le Néo-Zélandais Simon Hickey, pour exploser. Il a été titularisé huit fois lors de ses neuf matchs suivants par le manager Jacques Brunel, au cours desquels il a inscrit trois essais et porté son équipe.

International U20 de la même génération que le Toulousain Romain Ntamack, Jalibert est également entré en jeu lors de la victoire des Barbarians Français contre les Maori All Blacks le 10 novembre dernier à Bordeaux.