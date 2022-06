Matthis Lebel fait le bilan : "Non, la saison n'est pas moyenne pour le Stade Toulousain"

Le Stade Toulousain n'a pas réussi à se hisser en finale de la Champions Cup ou du Top 14 cette saison. Habitués aux trophées depuis 2019, les hommes d'Ugo Mola rentrent bredouilles cette année, après un superbe doublé l'an passé. Pas une saison ratée malgré tout selon eux.

Lebel : "Beaucoup de clubs aimeraient jouer deux demi-finales"

Matthis Lebel a pris le temps de revenir sur cette saison longue et harassante : "Ce n'est pas une saison moyenne, il faut remettre les choses dans le contexte : on sort d'une année fabuleuse l'an passé. On a fait plaisir à beaucoup de gens. On fait un gros début de saison, après on a eu un passage à vide avec le départ des internationaux mais aussi avec des matches reportés où le vendredi tu pensais que tu allais jouer. Plein de petits moments comme ça où on se prend un peu les pieds dans le tapis. Après, il y a des défaites comme à Perpignan ou à Pau où on se tire une balle dans le pied. On arrive à faire quand même deux demi-finales, il y a beaucoup de clubs de Top 14 qui aimeraient faire deux demi-finales la même année. On va se contenter de ça et se remettre au boulot. L'équipe reste jeune et perfectible. C'est ça qui est plaisant aussi. Il y a aura de nouvelles arrivées la saison prochaine donc retour au boulot."

Le Stade Toulousain va pouvoir profiter de cinq à six semaines de vacances, sauf pour certains joueurs amenés à être appelés par Fabien Galthié cette semaine pour participer à la tournée au Japon avec le XV de France. Les cadres de l'équipe ne seront pas du voyage.