Matthis Lebel prolonge au Stade Toulousain

Matthis Lebel sera trois ans de plus en rouge et noir. L'ailier gersois du Stade Toulousain est maintenant lié au club jusqu'en 2026.

"Une sorte de continuité"

"C'est une sorte de continuité, de confirmation, dans le sens où j'ai encore envie de continuer à grandir avec le club et de lui rendre tout ce qu'il peut m'apporter", a dit le joueur dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club. "J'ai eu la chance de beaucoup jouer cette saison ou les saisons d'avant et j'espère que ça va continuer pendant encore de nombreuses et belles années", a-t-il ajouté.

Sacré champion de France en 2019, il s'est surtout affirmé au plus haut niveau lors de la saison 2020-2021, ponctuée par un doublé Coupe d'Europe-championnat. Devenu un cadre de l'équipe, l'ailier a disputé 24 matches cette saison toutes compétitions confondues sous le maillot rouge et noir, pour huit essais marqués.

Double champion du monde des moins de 20 ans en 2018 et 2019, il compte cinq sélections avec le XV de France, la dernière en novembre 2022 lors de la victoire des Bleus face à l'Australie au Stade de France (30-29).