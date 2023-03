Mauvaka de retour avec le XV de France, Aldegheri convoqué pour suppléer Atonio et Haouas

La liste des 42 joueurs appelés avec le XV de France pour préparer le déplacement en Angleterre la semaine prochaine est tombée. Avec deux nouveaux Toulousains en bleu après l'absence d'Anthony Jelonch blessé contre l'Ecosse. Peato Mauvaka signe son grand retour après sa blessure au doigt. Le talonneur rouge et noir a joué le weekend dernier en championnat lors de la victoire du Stade Toulousain contre Pau à Ernest-Wallon.

12 Toulousains appelés au total

Et puis, le pilier droit du Stade Dorian Aldegheri réapparait dans la liste de Fabien Galthié pour pallier les absences de Uini Atonio et Mohamed Haouas suspendus. Soit, au total, 12 Toulousains appelés avec le XV de France pour préparer le déplacement tant attendu en Angleterre le 11 mars, 4e match du Tournoi des Six nations.