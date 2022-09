Max Spring avant Bayonne - Racing : "Excité de jouer devant ma famille et tous mes amis"

Pour la première fois de sa jeune carrière, Max Spring, l’arrière - révélation du francilienne la saison dernière - va retrouver l'un de ses clubs formateurs, à l'occasion du match Aviron Bayonnais - Racing 92. Lui qui a disputé 14 matches (14 titularisations) pour quatre essais inscrits en 2021-2022 et déjà une première titularisation lors de la victoire contre Castres pour la première journée de Top 14. Et pour l'Irulegiar, qui a débuté à l'US Nafarroa, ce retour au Pays basque s'annonce forcément particulier. Il l'a évoqué dans 100% Rugby sur France Bleu Pays Basque.

"Depuis le début de la semaine, je suis excité. J'attends maintenant ce match, samedi. Et justement, il faut que j'arrive à me canaliser un peu pour ne pas jouer le match avant, mais c'est sûr que c'est assez particulier de revenir au pays et de jouer devant ma famille et tous mes amis. Venir à Bayonne en ce début de saison, je ne suis pas sûr que ce soit la fenêtre la plus facile pour gagner un match. Jouer l'Aviron qui remonte de Pro D2, surtout avec les matchs amicaux qu'ils ont fait et le match à Toulon qu'ils ont livré. On ne s'attend pas à une match facile et il faudra y aller par étape pour le remporter."

Sur sa progression fulgurante : "Je ne m'attendais pas que ça aille aussi vite. Après, j'ai saisi l'opportunité en deuxième partie de saison et sur des matches importants, parce qu'il y a eu des blessures. Et en jouant au Racing, c'est sûr qu'on a plus de visibilité que dans d'autres clubs du championnat. J'ai pris ma décision en me disant 'j'ai envie de réussir au plus haut niveau' et je savais que rejoindre le Racing allait me permettre de me confronter au plus haut. Et pour l'équipe de France, ça a été une énorme surprise. De faire d'abord partie de l'aventure avec les Barbarians et je me doutais dans la foulée que si j'étais sérieux, que je réalisais de bonnes choses et que je saisissais la perche qui m'était tendue, dans ces conditions je me doutais que j'aurais des chances de faire partie du groupe pour la tournée au Japon. C'est sûr qu'une fois qu'on a goûté à l'équipe de France, on a envie d'y retourner, de reporter ce maillot bleu avec tous les autres grands joueurs qui font partie de cette équipe. Que ce soit à la Coupe du monde ou même pour la tournée de novembre ou le Tournoi des Six Nations. Évidemment, c'est dans un coin de la tête, mais je n'ai pas envie de me précipiter. Je sais que ça passera par une très belle saison avec le club."

Max Spring contre le Japon cet été lors de la tournée © AFP

L'arrêt de carrière de Virimi Vakatawa pour raisons médicales. "C'était une nouvelle vraiment pas agréable en début de semaine, surtout qu'on ne s'y attendait pas trop, mais de voir Virimi lundi en réunion, quand il nous a expliqué ce qu'il avait, la situation dans laquelle il se retrouve, le fait qu'il arrête sa carrière, à ce niveau... les joueurs étaient un peu choqués. L'après-midi le groupe s'est réuni autour de Virimi, pour passer du temps ensemble. On n'a même pas fait d'entraînement le soir. C'est terrible, c'est aussi le genre de malheur qui font qu'on mesure la chance que nous avons de pouvoir être sur le terrain tout au long des semaines. Et parallèlement, on prend conscience de l'importance du double projet, avec les études. On a parfois un peu tendance à négliger cet aspect et à ne penser que rugby. Cette nouvelle remet les pieds sur terre."

Son frère, Tom (jumeau de Sam, qui évolue à Nafarroa), a débuté en pro le week-end dernier avec l'Aviron Bayonnais. "Nous avons dix-huit mois d’écart et il joue au même poste que moi, explique le Racingman. Nous échangeons beaucoup. J’essaie de transmettre tous les conseils que je peux recevoir ici au Racing ou en équipe de France, même si je sais qu’à Bayonne les coachs pensent plutôt l’utiliser à l’aile. Et avant ce match, on a évité de se chambrer, ce qu'on n'a pas manqué de faire cet été. Mais là, disons que c'est plus dangereux pour celui qui perdra samedi."

Tom Spring à l'entrainement avec l'Aviron Bayonnais © Radio France - SG

Vous en avez retenu quoi de cette victoire contre Castres ? "Contre Castres, c'est quatre points qu'il fallait prendre à domicile, surtout contre une équipe qui est très dure à jouer. Ils sont arrivés en finale de Top 14 la saison dernière, ce n'est pas pour rien. Sur le contenu, on a quand même beaucoup usé du jeu au pied, mais c'était notre stratégie. C'est quelque chose que l'an dernier, on a eu tendance à, de temps en temps, négliger et c'est bien de gagner avec une stratégie différente de celle de la saison dernière."

► REPLAY de l'interview de Max Spring (12 minutes), ICI

Le XV probable de Bayonne face au Racing : Germain - Jacquelain, Maqala, Buliruarua, Baget - (o) Lopez, (m) Rouet - Heguy, Cassiem, Marchois (c) - Ceyte, Leindekar - Tatafu, Bosch, Cormenier. Remplaçants probables : Acquier, Perchaud, Mikautadze, Huguet, Ruru, Robertson, Lestrade, Cotet.