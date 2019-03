Maxime Lucu : "A la place que l'on mérite" après la défaite du BO à Carcassonne (21-20)

Biarritz, France

Cruelle défaite pour le BO. Les Biarrots se sont inclinés d’un point (21-20) à Carcassonne. La pénalité de la gagne, côté audois, est passée entre les perches à trois minutes de la fin du match.

Comme souvent ces derniers semaines, l'entame de match a été compliquée pour les "Rouge et Blanc". Les Audois en ont donc profité, grâce à deux essais de Joël Koffi (20e) et de Steven McMahon (34e) en première période qui leur ont permis de faire la course en tête. Et l'addition aurait pu être encore plus salée si Gilles Bosch (4/7 au but) n'avait pas fait preuve de maladresse face aux perches pour venir punir l'indiscipline biarrotte. A la mi-temps, le score est de 15-3.

Mais dès le retour des vestiaires, et dans la lignée de l'essai d'Ilian Perraux (42e), les Biarrots ont inversé le cours de la rencontre. Sikeli Nabou (55e) a doublé la mise. Malgré la possession à leur avantage, les joueurs de Matthew Clarkin ont manqué de lucidité dans le dernier geste, avant que Gilles Bosch ne douche les espoirs basques avec une dernière pénalité. Autant dire que Biarritz échoue d'un rien, et peut avoir des regrets.

Malgré le point de bonus défensif, voilà une défaite qui fait mal au moral pour le BOPB, douzième. A sept journées de la fin du championnat, la qualification pour une éventuellement phase finale est désormais compromise, même si mathématiquement, rien n'est encore acté (classement ci-dessous).

Les réactions

Maxime Lucu @BOPBweb : « On est abattu, frustré et en colère [...] On est à la place que l'on mérite. C'est dur à dire, et encore plus à admettre » après la défaite à Carcassonne #FBsport#Biarritz#USCBOpic.twitter.com/R2OEREwWy1 — Stéphane Garcia (@StephaneGrcia) March 2, 2019

Bertrand Guiry : "On avait mis les ingrédients pour faire quelque chose à Carcassonne et forcément, on est déçu. Mais encore une fois, on n'a pas su gérer nos temps forts, stratégiquement on n'a pas eu la lucidité suffisante pour faire la différence. On est dans leur 22m plusieurs fois, on perd de nombreux ballons, on ne va pas au bout des lignes parce qu'il manquait de précision. C'est assez symptomatique de notre saison."

Matthew Clarkin : "Les joueurs sont déprimés. Parce que, lorsque tu penses tenir la victoire, lorsque tu crois avoir tout fait pour au final tu perds ce match. Même si cette défaite complique sérieusement les choses pour nous, il ne faut pas qu'on commence à lâcher, il ne faudra pas avoir de regret et c'est pour ça que j'attendrai des joueurs une réaction [...] On a énormément de blessés et il faut composer avec, mais j'ai conscience que ça tire sur les joueurs. Je ne peux pas reprocher l'effort de qui que ce soit dans le groupe."

La 23e journée