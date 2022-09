UBB - Maxime Lucu : "Il faudra gagner à Bayonne pour essayer de repartir"

Le numéro "neuf" de Bordeaux-Bègles, Maxime Lucu (29 ans, 9 sél.) a marqué de sa patte la première victoire, samedi dernier à Castres (33-12). Après les deux revers concédés face à Toulouse et Montpellier, l'UBB se devait de réagir pour lancer sa saison et le Senpertar a pris ses responsabilités. Invité de 100% Rugby, l'ancien capitaine du Biarritz Olympique évoque son parcours, le début de saison du club girondins, mais aussi les responsabilités qu'il a et le déplacement contre l'Aviron Bayonnais ce samedi 24 septembre à l'occasion de la 4e journée de Top 14.

"Je suis plutôt content de la carrière que je suis en train de mener. J'ai pris le temps de prendre de l'expérience en Pro D2 à Biarritz et ensuite, prendre mon envol dans un club de l'envergure de Bordeaux en Top 14 et découvrir ce qui se fait de mieux dans le rugby. Pour l'instant, je suis content du parcours et je me donne à fond sur tout ce que je fais. Je prends du plaisir donc c'est le principal. Quand j'en prendrai un peu moins ça, je me poserai des questions. Les performances de début de saison avec Bordeaux et notamment celle du club qui était alors premier du championnat, m'ont permis aussi d'être mis en avant et de pouvoir intégrer le XV de France avec le Six-Nations assez rapidement. Dans un premier temps, ce n'était pas l'objectif, mais c'est arrivé assez rapidement. Et maintenant, c'est à moi de maintenir le niveau de performance avec Bordeaux et le maillot bleu pour goûter à nouveau, le plus possible."

Nouvelle saison en tant que vice capitaine, d'ailleurs Christophe Urios n'a pas manqué de vous tresser des lauriers après la victoire contre Castres : "Max est une perle pour un manager. Il est engagé, pense collectif et donnerait sa vie sur le terrain. Il a pris de l'épaisseur. C'est un joueur très propre, précis et aussi un homme incroyablement bon." Comment la transition s'est faite pour vous ?

"Je suis assez timide dans un groupe, et je préfère être leader sur le terrain, grâce aux performances. Dans la semaine, je laisse plutôt faire les cadres qui sont là depuis très longtemps en club. De mon côté, je préférais faire mon chemin tout doucement. Et sauf que, les sélections en équipe de France, le fait de rentrer à Bordeaux avec le Grand Chelem au Six Nations, d'avoir une place et un regard un peu plus différent, et puis de par mon poste, tout cela a fait que j'ai pris ce leadership un peu plus à cœur. Je me suis surtout reposé à ce que me demandait le coach aussi pour passer un cap. Il m'expliquait que c'était encore une manière de progresser pour moi, que d'avoir ce rôle de vice-capitaine."

Le début de saison est difficile avec une défaite contre Toulouse, une contre Montpellier, victoire contre Castres à la maison, même si elle a plutôt été obtenue en seconde période…

"On savait déjà, quand le calendrier est tombé, qu'en jouant ces gros, notamment le champion et le finaliste, plus le grand Stade Toulousain. On savait qu'on allait avoir un début de championnat corsé. On n'a pas fait les meilleurs matchs de préparation, même si on gagne contre Clermont. Tout n'était pas parfait donc on est arrivé en ce début de championnat avec pas beaucoup de certitudes. On a quand même fait de très bonnes performances, notamment pendant une mi-temps ou 50 minutes contre Toulouse, puis une deuxième mi-temps comme Montpellier. On voyait qu'on était en train de progresser. On a fait un très bon match contre Castres, même si ça n'a pas été le plus beau, mais il fallait gagner en ayant la tête froide et donc on est en train de progresser. On est tombé sur des équipes qui étaient peut-être plus près de nous. Après, c'est la vérité du terrain. On a mal démarré avec ces deux défaites, avant de rectifier le tir contre Castres, il faut continuer le chemin parce que le championnat est encore long et il faudra gagner à Bayonne pour essayer de repartir."

Maxime Lucu et et Mathieu Jalibert © AFP - ROMAIN PERROCHEAU

Ce samedi, vous venez à Bayonne, vous n'aviez pas joué le match amical (gagné par l'Aviron 25-10). Mais j'imagine que ce match du mois d'août, vous l'avez revu ?

"Bien sûr, parce qu'on s'est fait quand même bouger à Bayonne. Dans ce match amical, on a tout de même pris 25 points... Et il y a forcément des similitudes sur les matches de Bayonne que l'on a vu en début de championnat. Il ne faut donc pas reproduire les mêmes erreurs pour déjà essayer de rivaliser en première mi-temps, avec ce stade Jean-Dauger, puis essayer de ne prendre le dessus en deuxième période. Mais ça va être un gros match en tout cas.

Quand tu perds à la maison, c'est toujours bien d'aller en récupérer. On était dans cette optique-là à Montpellier, mais on n'est pas du tout rentré dans le match et ça a été compliqué. Donc forcément, derrière tous les matches à l'extérieur sont importants. Et là, c'est Bayonne. On sait qu'on a du retard dans ce début de championnat par rapport à certains objectifs de début de saison. Donc il faut rattraper tout ça."

Vous avez 29 ans, mais un parcours à la Camille Lopez par exemple, plus tard, revenir au Pays Basque, c'est quelque chose que vous pourriez envisager ?

"Je n'ai jamais fermé la porte. Je joue chaque saison pour essayer de progresser. Quand j'ai décidé de partir à Bordeaux, c'était pour progresser dans mon jeu. Donc si j'estime à l'avenir que revenir au Pays Basque est pour moi une bonne chose pour moi et que ça me permet de progresser encore plus, pourquoi pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Ce n'est pas d'actualité, mais je ne ferme pas la porte. Je suis bien à Bordeaux, un club qui m'a permis d'évoluer."

Est-ce que Bayonne, c'est inenvisageable ? Ce serait seulement Biarritz ?

"Je demande à la famille d'abord, mais ça m'étonnerait (rires) Pour l'instant, ça sera toujours rouge et blanc."

► (Ré)écouter l'intégralité de l'interview de Maxime Lucu (13 minutes), ICI