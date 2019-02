Maxime Mermoz : "Je pense que ma saison est terminée"

Toulouse, France

Depuis le 5 janvier, Maxime Mermoz est éloigné des terrains. Embêté par une épaule, le centre du Stade Toulousain va se faire opérer.

"J'ai subi un choc violent à Agen. Depuis, j'ai essayé de m'entraîner plusieurs fois, mais j'ai une douleur persistante dans l'épaule gauche qui me gênait. Finalement, un chirurgien m'a trouvé un tendon cassé dans l'épaule en fin de semaine dernière. Je pense que ma saison est terminée oui", a expliqué celui qui est revenu au club cette saison.

Mermoz : "J'aurais préféré qu'on s'en rende compte plus tôt"

Maxime Mermoz a traîné une douleur pendant près de deux mois sans savoir ce qu'il avait : "Je suis déçu parce que j'aurais préféré qu'on s'en rende compte plus tôt. C'est comme ça. Je suis juste content d'avoir pu identifier la douleur et de pouvoir me soigner. Malheureusement, ça arrive parfois que certaines personnes n'arrivent pas à identifier nos blessures. On perd du temps, que ce soit moi ou ceux qui nous soignent. Maintenant, je compte bien participer autrement à cette fin de saison. Le pire c'était d'être dans l'inconnu et que personne ne trouve de solution. Quand on me demandait ce que j'ai, je répondais juste je sais pas mais j'ai mal."

Sous contrat jusqu'en 2020, Maxime Mermoz a participé à 13 rencontres cette saison. Il a évoqué son avenir : "Tant que je me lève et que je prends du plaisir je continue. Sinon j'arrête. Là j'ai fait deux semaines de préparation physique du bas du corps et je retrouvais le feu en moi. Si on continue à jouer comme ça et qu'on garde cette philosophie, ça me donnera envie de jouer pas mal de temps."