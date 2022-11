McCaw, Dusautoir, Wilkinson… présents à Saint-Pée-sur-Nivelle pour le derby contre Ciboure

Avant mais aussi après la rencontre entre le Spuc et Urrugne, McCaw, Dusautoir, Wilkinson, Giteau et Califano se sont prêtés à une séance rencontre avec les supporteurs

C'est le genre de rencontre qui peut marquer la vie d'un passionné. Ce dimanche 20 novembre, des anciens internationaux de rugby, des légendes de l'ovalie, étaient réunies à Saint-Pée-sur-Nivelle à l'occasion du match entre le Spuc - club formateur de Charles Ollivon et des frères Maxime et Ximun Lucu - et Urrugne, en Régional 2. Jonny Wilkinson, Richie McCaw, Matt Giteau, Thierry Dusautoir et Christian Califano. Réunis au Pays basque pour participer au tournage de la quatrième saison de la série "Terrain Favorable", financée par la Société Générale.

Juste avant la rencontre au stade du Château, un créneau (de 13 à 14h30) a été prévu afin que les spectateurs puissent faire signer des autographes et prendre quelques photos. Un moment forcément spécial, voire inoubliable pour certains amoureux du rugby. Dans la foulée, ces légendes se sont pris au jeu du championnat, puisqu'ils ont officié en tant qu'adjoints terrain officieux de St-Pée-sur-Nivelle pour Richie McCaw et Thierry Dasautoir, et de Ciboure pour Christ Califano et Matt Giteau. "C'est Charles Ollivon qui m'a d'ailleurs appris à dire 'Milesker !'" glisse ce dernier, ancien international australien aux 103 sélections avec les Wallabies. Sur le terrain, ce sont les Senpertar qui remporteront le derby après un cavalier seul tout au long de la rencontre (18-13)

Jonny Wilkinson, dans les locaux du Spuc © Radio France - Stéphane Garcia

Jonny Wilkinson © Radio France - Stéphane Garcia

Richie McCaw et Thierry Dusautoir © Radio France - Stéphane Garcia

Richie McCaw, 148 sélections avec la Nouvelle-Zélande, deux fois capitaine des All-Blacks champions, désigné par deux fois meilleur joueur du monde (2009,2010) © Radio France - Stéphane Garcia

Beaucoup de jeunes de l'école de rugby, autour de Christian Califano © Radio France - Lucas Aizpurua