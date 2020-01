Meilleur public de France : le CA Brive va offrir 10.000 écharpes à ses supporters

Brive-la-Gaillarde, France

Ce sera un match très important contre un concurrent direct dans la course au maintien en Top 14. Alors, pour la venue de Pau samedi 25 janvier au Stadium, le CA Brive a décidé d'offrir 10.000 écharpes à ses supporters. Ils seront invités à s'en servir pour faire un tifo à l'entrée des équipes sur le terrain.

Echarpe collector

Cette écharpe, blanche et noire, a été confectionnée pour célébrer le titre honorifique de meilleur public de France obtenu en 2019, grâce aux fans du CAB qui se sont plus mobilisés pour voter pour leur club que les supporters des autres équipes de Top 14 et Pro D2. Après six matchs disputés à domicile cette saison, l'affluence moyenne s'établit à 10.915 spectateurs au stade. Autant dire que s'il y a pareille affluence contre Pau, il faudra arriver tôt pour être sûr d'avoir une écharpe !