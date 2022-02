Melvyn Jaminet (arrière des Bleus et de l'USAP) : "Une prestation mitigée mais on a du caractère"

Melvyn Jaminet et les Bleus ont alterné le bon et le moins bon face à l'Italie

Melvyn Jaminet a disputé son premier match de Tournoi des VI Nations. L'arrière des Bleus a inscrit 10 points lors de cette première victoire 37 à 10 contre l'Italie. L'équipe de France a assuré l'essentiel sans briller.

Pour l'arrière de l'USAP, la victoire reste le principal enseignement de cette première journée du tournoi : "Il y a un sentiment d'inachevé, on fait énormément de fautes. On a eu du mal à mettre notre jeu en place et quand on sait les qualités qu'il y a dans notre équipe, c'est très frustrant. On est nombreux à n'avoir pas beaucoup joué les derniers temps et un match comme celui-là nous remet dans le bain pour le match de la semaine de prochaine et je pense qu'il n'y a que du positif qui arrive."

Pour sa septième sélection, l'arrière de l'USAP a tout-de-même livré une prestation correcte, il a été en vue offensivement il a été plutôt sûr au pied et a été l'auteur d'une passe décisive sur le premier essai des Bleus mais il a aussi commis quelques erreurs : "C'est une prestation mitigée, je perds un ballon sur une conquête aérienne qui amène un essai donc c'est toujours frustrant. Le caractère de l'équipe a fait qu'on ne s'est pas laissé abattre et on est très content de ramener un point de bonus sur ce match."

On a eu une semaine compliquée

Sous la pluie du Stade de France, il est clair que face aux Italiens, les Bleus n'ont pas affiché le même visage que face aux Blacks, l'automne dernier, et ont beaucoup plus usé du jeu au pied : "Je ne pense pas qu'on a trop forcé avec le jeu au pied. Il y avait des conditions difficiles et tenir le ballon était très compliqué. On l'a vu on a fait beaucoup d'approximations et trop de fautes. Il faut juste que ce jeu au pied soit plus précis, il va falloir ajuster ça pour jouer contre les Irlandais qui sont très adeptes de ça."

Les Bleus n'ont malgré tout pas du tout tremblé face à l'Italie, inscrivant cinq essais dont trois de l'ailier du RC Toulon, Gabin Villière : "Je suis très heureux pour lui, il a fait une très bonne prestation. Ca fait dix jours qu'on travaille à l'entraînement pour se trouver, pour jouer ensemble. On a eu une semaine compliquée pour bien se trouver et on a été un peu dans le doute donc je suis très content pour lui pour son triplé et très content parce qu'on a réussi à bien se trouver."

Melvyn Jaminet et les Bleus sont bien lancés dans ce tournoi mais c'est une toute autre opposition qui les attend le week-end prochain face à l'Irlande : "Il faut régler ces fautes à répétition et toutes ces imprécisions, il faudra tenir beaucoup plus le ballon contre les Irlandais, on avait réussi à le faire contre les Blacks. Il faudra tenir aussi l'intensité pendant 80 minutes, on sait que ce sera primordial. On sait qu'ils ne lâchent rien du début à la fin. On sait qu'on devra faire un grand match pour rivaliser contre cette grande équipe."