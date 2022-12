Melvyn Jaminet de retour et titulaire pour le derby face à Castres au Stadium

C'est la bonne nouvelle côté toulousain avant le derby vendredi soir (21h) face à Castres au Stadium. Melvyn Jaminet est de retour et il sera même titulaire, deux mois après sa blessure à la cheville à Brive. Une bonne nouvelle officialisée quelques heures après la suspension de Thomas Ramos pour cinq semaines après son expulsion dimanche face à Sale en Champions Cup. Le club réfléchit à faire appel. Il a 48 heures pour se prononcer.

ⓘ Publicité

La revanche de la dernière demi-finale

Sur le papier, le Stade Toulousain leader de Top 14 fait figure de grand favori face au Castres Olympique 11e pour le compte de la 13e journée de Top 14, la dernière de la phase allée. D'un côté, les Toulousains sont invaincus à domicile. De l'autre, les Castrais n'ont pas encore réussi à s'imposer à l'extérieur cette saison. Mais attention car, même avec 15 points de retard sur son adversaire du soir, le CO a la recette pour faire déjouer leurs meilleurs. Il l'a prouvé en demi-finale la saison dernière en éliminant le Stade.

Dans un Stadium à guichets fermés

Le tout dans une arène entièrement rouge et noire ce vendredi soir. Une rencontre toujours très très attendue. Elle a d'ailleurs été délocalisée cette saison au Stadium et se jouera à guichets fermés, soit 32.000 spectateurs attendus. Ambiance garantie ! Et ainsi, pour le vainqueur, offrir un très beau cadeau de Noël à ses supporters. Stade Toulousain - Castres Olympique, coup d'envoi 21h vendredi soir, c'est à vivre dès 20h30 en intégralité sur France Bleu Occitanie.