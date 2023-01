Melvyn Jaminet : "Je veux pas être déjà focalisé sur le Tournoi pour pas louper mes exigences en club."

Comment tu te sens après ces deux mois d'absence ?

ⓘ Publicité

Melvyn Jaminet : Je me sens bien physiquement, je pense que je suis bien revenu, j'avais fait un beau programme pour pour revenir en forme quand j'étais blessé. Et puis voilà, sur le terrain, ça se passe très bien. Je pense que j'arrive à enchaîner les 80 minutes "assez facilement" on va dire et mentalement aussi, très content aussi de de reprendre, de reprendre le rythme, reprendre le les matchs. La vie de groupe avec l'ensemble de l'équipe, je suis très content.

Pas trop frustré pour la Tournée d'Automne ?

Melvyn Jaminet : Si forcément, c'est difficile de voir que le groupe avance, qu'il y a les matchs en équipe de France qui qui sont joués, qu'on peut pas participer forcément c'était mentalement assez dur à vivre. Et après, j'étais dans l'optique de revenir le plus rapidement et en forme, physiquement, sans avoir aucune gêne et c'est ce que j'ai réussi à faire je pense, et je suis très content que pour l'instant ça se passe bien.

La victoire à Clermont après 20 ans (en Top14), signe d'une belle saison ?

Melvyn Jaminet : Forcément, le fait de de gagner là-bas, c'est un plus pour le groupe surtout. Pour nous ou pour l'ensemble du staff et du groupe. Le fait de que ça fasse 20 ans qu'on n'ait pas gagné là-bas, c'est important aussi. Mentalement ... et c'est signe d'une bonne saison, on espère. On espère tous.

Quelques points offerts à l'ASM mais c'était un sacré match !

Melvyn Jaminet : Oui, on a un problème de discipline. Après, est-ce que c'est dû à trop d'engagement ? Je sais pas, mais quand on se retrouve à 13 et que ça fait 1/4 d'heure qu'on est sur notre ligne et qu'on arrive à bien défendre, je pense que ça montre aussi une belle mentalité de l'équipe.

Un choc des titans à la Rochelle samedi ?

Melvyn Jaminet : Je pense que La Rochelle va avoir à cœur de faire un gros match, donc on sait à quoi s'attendre et c'est à nous d'entamer le match avec la même intensité qu'on a mis auparavant.

Le Tournoi des Six Nations, tu y penses déjà ?

Melvyn Jaminet : Je peux pas être focus sur le Tournoi des 6 Nations, c'est encore un peu trop loin. J'ai pas envie de me focaliser sur le tournoi au risque de louper mes exigences en club.

La vidéo :