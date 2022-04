Melvyn Jaminet (USAP) annonce son départ pour Toulouse : "Envie de me libérer de tout ça"

C'est la fin du feuilleton Jaminet ! Oui, l'arrière international va quitter l'USAP en juin prochain et oui, il jouera au Stade Toulousain pour les trois saisons suivantes. Melvyn Jaminet qui était l'invité de Canal+ ce jeudi soir lors du Late Rugby Club a officialisé, lui-même, ce départ.

Melvyn Jaminet explique que le fait de quitter le club catalan n'est pas chose facile : "C'est l'USAP qui est venue me chercher et qui m'a fait confiance quand je cherchais un club. L'USAP m'a accueilli à bras ouverts et m'a lancé. Ce n'est pas facile de quitter l'USAP, ça fait quatre ans que je suis ici. J'ai vécu des moments extraordinaires.

Le choix n'est pas uniquement personnel, j'en ai beaucoup discuté avec le club et c'était important pour moi qu'il soit en accord avec ce choix et quand il a été d'accord, ça a été un soulagement. L'USAP a compris ce choix de carrière. L'annonce est faite, j'ai envie de me libérer de tout ça, de profiter des derniers instants et de tout faire pour maintenir le club", a expliqué l'arrière international à France Bleu Roussillon.

Le fait d'annoncer mon départ va me libérer de cette pression

Depuis le mois de juillet dernier, le départ de Melvyn Jaminet pour Toulouse a été évoqué encore et encore, les moindres faits et gestes ont été épiés et commentés. Le jeune joueur qui a multiplié les aller-retours entre son club et l'équipe de France a parfois eu du mal à gérer cette pression : "Ca a beaucoup fait parler. Au début on fait abstraction mais avec le temps, c'est devenu pesant, c'était lourd à porter à force de voir ça dans la presse. Mentalement, ça a commencé à peser et le fait de l'annoncer ça va me libérer de cette pression. J'ai envie de profiter maintenant, d'aller au stade avec le sourire, d'être avec l'équipe. Il va rester 4 ou 5 matchs et j'ai envie de les jouer à 200% et de prendre un kiff sur le terrain".

Sans surprise, c'est donc au Stade Toulousain que Melvyn Jaminet jouera les trois prochaines saisons. L'arrière varois d'origine va connaître une forte concurrence avec la prolongation de contrat de Thomas Ramos ou encore l'arrivée de l'international italien Ange Capuozzo. "J'ai réfléchi longtemps et le projet sportif du Stade Toulousain m'inspire, j'ai cette ambition de continuer à évoluer, de progresser sur ma carrière et espérer gagner des titres sur les années à venir. On sait qu'on se met en danger avec la concurrence en place, on peut avoir moins de temps de jeu, mais c'est au joueur de prouver qu'il a sa place et de tout faire pour jouer. La concurrence fera qu'on va élever notre niveau et on donnera le meilleur de nous-même, ce qui nous servira pour le futur et pour l'équipe de France, pour une éventuelle coupe du monde."

L'interview de Melvyn Jaminet est à écouter dans les matinales de France Bleu Roussillon et France Bleu Occitanie. Avec aussi les réactions de Patrick Arlettaz (entraîneur de l'USAP) et François Rivière (président de l'USAP).