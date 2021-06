Melvyn Jaminet (USAP) appelé en équipe de France : "un sentiment incroyable"

Un bleu parmi les bleus ! C'est décidément une saison exceptionnelle pour la "pépite" usapiste. Melvyn Jaminet, véritable révélation de la saison en PRO D2, champion de France avec l'USAP est désormais appelé en équipe de France..

Il fait partie de la sélection tricolore de Fabien Galthié appelée à disputer trois matchs internationaux en Australie les 7, 13 et 17 juillet. Joint par France Bleu Roussillon, Melvyn Jaminet est bien sûr aux anges de cette nouvelle : "C’est un sentiment incroyable, en début de saison je n’aurais jamais imaginé faire partie du groupe France cette saison, cela a toujours été un rêve, je n’ai jamais connu l’équipe de France jeune et faire partie du XV de France c’est magique pour moi."

Lui qui aura 22 ans le 30 juin va découvrir encore le plus haut niveau aux côtés de pas mal de novices dans cette équipe de France. Le but pour Melvyn Jaminet est bien évidemment de décrocher une première sélection : "Mes objectifs personnels sont de profiter à fond de chaque moment, d’engranger un maximum d’expérience et de donner le meilleur de moi pour pouvoir espérer faire une première feuille de match en équipe de France."

Physiquement et mentalement je me sens prêt

Ca reste une sacrée saison pour le jeune varois d'origine qui avait sérieusement songé à arrêter le rugby à l'adolescence. Il a enchaîné les matchs cette saison et a connu une fin de phase régulière difficile à cause d'une blessure avant de sortir le grand jeu en demi et en finale avec le club catalan : "Je me sens bien, je n'ai plus aucune douleur après ces phases finales, on n'a pas pu profiter de ce titre, puis je me suis remis au travail de mon côté. Physiquement et mentalement je me sens prêt, j'ai hâte de découvrir la suite."

La saison n'est donc pas terminée pour Melvyn Jaminet après quelques jours de vacances. Direction l'Australie dès ce lundi. Dans cette sélection figurent également les deux piliers catalans Quentin Walcker (futur joueur de Castres) et Enzo Forletta (joueur de Montpellier).