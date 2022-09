Mercredi, 100% Rugby est en direct de Saint-Jean-de-Luz !

Cette saison, 100% Rugby se délocalise dans les clubs du Pays Basque une fois par mois. Pour la première, le mercredi 7 septembre, à quelques jours du début de la saison de Nationale 2, France Bleu Pays Basque est en direct du stade du Pavillon Bleu de Saint-Jean-de-Luz

Lucas Aizpurua, Yann Blanchard et une partie de l'équipe de 100% Rugby aborderont plusieurs thèmes concernant le SJLO : l'effectif, le nouveau championnat, la place du rugby à Saint-Jean-de-Luz.

Avec un président, les coachs mais aussi les joueurs du SJLO, nous parlerons aussi de l'actualité rugby en général et de nos deux clubs en Top 14 et Pro D2, Bayonne et Biarritz.

Cette émission qui débute à 18 heures est ouverte au public. La parole sera aussi donnée aux supporters, vous pourrez prendre le micro si vous souhaitez réagir à nos débats !