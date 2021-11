Top 14 : Montpellier arrache un quatrième succès de suite face à Castres

Deux grosses défenses, un match fermé, et pas mal de déchet au pied. Le début de rencontre entre le MHR et Castres, à l'occasion de la onzième journée de Top 14, n'a pas permis au public du GGL de se réchauffer. Très peu de situations intéressantes de chaque côté, au cours des vingt premières minutes, si ce n'est cette pénalité quasiment plein axe, manquée par Ben Botica (19'), après un plaquage sans ballon des hommes de Philippe Saint-André.

La lumière est finalement venue de Handre Pollard (24'), très éloigné des perches mais auteur des trois premiers points de la partie (3-0), avec une pénalité réussie, après que le ballon soit venu frapper le montant gauche. Ensuite, la pression castraise qui paie : un premier essai signé Kevin Kornath, transformé par le pied gauche de son partenaire, le demi d'ouverture néozélandais (3-7).

Le MHR n'a cependant pas mis longtemps à reprendre les commandes : un joli mouvement sur la droite, une action qui se conclut sur la gauche. Une touche captée par Fulgence Ouedraogo (35'), nouveau recordman du nombre de matchs joués avec Montpellier (332), et un essai en faveur de Jérémie Maurouard, non transformé par le champion du monde sud-africain (8-7).

Un point d'avance à la pause

Au retour des vestiaires, un jeu toujours aussi cadenassé, mais une belle accélération des montpelliérain, pas loin d'inscrire un second essai, conclu par une pénalité entre les poteaux. Sans problème pour Pollard (11-7). Mais quelques minutes plus tard (58'), bis repetita : les castrais, cette fois en supériorité numérique après le carton jaune contre Paul Willemse, percent côté droit et finissent pas aplatir (11-12) et repasser devant.

A l'entrée du dernier quart d'heure, le match s'emballe. Après quelques changements opérés par le staff, c'est au tour d'Anthony Bouthier de briller : l'arrière marque le deuxième essai du MHR, Paolo Garbisi aggrave le score (18-12).

Puis à moins de dix minutes du terme, troisième et quatrième essai pour les visiteurs (18-17, 18-24), signés Tyler Ardron et Teariki Ben Nicholas. Douze points encaissés en l'espace de trois minutes, par les Cistes. Le MHR arrache alors un quatrième succès consécutif pour la première fois depuis 2018-2019 : un essai litigieux de Jan Serfontein finalement validé à deux minutes de la sirène. Transformation de l'italien (25-24).