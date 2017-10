Michaël Faleafa signe à l'USAP

L'arrivée d'un nouveau troisième ligne a été confirmée. Mike Faleafa succède à Sione Tau.

Le directeur sportif de l'USAP Christian Lanta avait annoncé sur France Bleu Roussillon l'arrivée prochaine d'un troisième ligne à l'USAP. C'est désormais chose faite. Mike Faleafa s'est engagé avec le club catalan. Il succède à Sione Tau dont le contrat doit être rompu suite à sa suspension de deux ans.

Mike Faleafa est un troisième ligne au même profil que son prédécesseur. Jusqu'à présent il évoluait au sein de l'équipe néo-zélandaise de Nothland. C'est un joueur de 25 ans, d'1m89 pour 109 kilos. Il est international tongien et a même été déjà sélectionné en compagnie de Sione Tau dans la sélection nationale.

Le troisième ligne tongien a signé ce vendredi un contrat allant dans un premier temps jusqu'à la fin de cette saison. La suite reste sûrement soumise à ses prestations, avec deux années optionnelles. La première d'entre elles sera-t-elle à Angoulême dans une semaine ? C'est probable.

"J'aime l'histoire riche de l'USAP"

Le nouveau troisième ligne tongien est heureux de rejoindre le club catalan :"Je suis chanceux d’avoir l’occasion de rejoindre un grand club. J’ai entendu tant de belles choses sur cette ville et sur ses supporters. J’aime l’histoire riche de l’USAP et j’espère faire honneur à l’héritage des joueurs passés avant moi. J’ai très envie de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de découvrir l’environnement du club mais surtout j’attends avec impatience de porter le maillot afin de représenter l’USAP du mieux que je puisse."

Grâce à cette arrivée, l'USAP respire un peu au niveau de son effectif. En troisième ligne, l'équipe était plutôt bien fournie mais en plus de la perte de Sione Tau, l'USAP est toujours privée d'Alan Brazo, Lucas Bachelier et de Yohan Vivalda.

Pour faire face à ses problèmes d'effectif, le club catalan est toujours à la recherche d'un pilier droit et depuis la blessure de Romain Millo-Chluski, il est fort probable que l'USAP commence à se renseigner sur le poste de deuxième ligne.