Michel Celaya s'est envolé à tout jamais

Le Biarritz Olympique et le rugby français sont en deuil. On a appris ce jeudi 2 janvier au matin le décès de Michel Celaya à 89 ans. L'ancien capitaine du BO et du XV de France restera un monument de l'histoire du club basque où il a occupé quasiment tous les postes.