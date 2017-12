Michel Macary, vice-président du CAP, élu président de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine de rugby

Le pro-Laporte, Michel Macary, conseiller municipal d'Antoine Audi, maire de Périgueux et vice-président du CAP a été élu ce samedi tout premier président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de rugby. "Un vrai défi !"

C'est une nouveauté dans le monde du rugby. Michel Macary, vice-président du CAP Rugby a été élu président de la ligue Nouvelle-Aquitaine ce samedi.

Les élections dans les nouvelles ligues régionales de rugby ont eu lieu ce samedi. Ce pro-Laporte a été élu à 64% des voix contre le Niortais Bernard Rebeyrol, qui a recueilli 36% des voix.

"La fédération nous donne les moyens de changer et si l'équipe de France ne donne pas envie aux jeunes de jouer, nous allons devoir aller les chercher."

Agé de 52 ans, Michel Macary est l'ex-boss du CA Périgueux et l'actuel vice-président. Il est aussi conseiller municipal à Périgueux. Ce vieil ami de Bernard Laporte, président de la fédération nationale de rugby est devant un "vrai challenge".

Originaire du Gers et assureur de profession, l’ancien joueur du Stade Rochelais et du Stade Bordelais l'assure : "La fédération nous donne les moyens de changer et si l'équipe de France ne donne pas envie aux jeunes de jouer en ce moment avec leurs résultats, nous allons devoir aller les chercher."

🔴✉️ #ElectionsFFR : Michel Macary est élu président de la ligue de Nouvelle Aquitaine. Voici la liste complète des élus. pic.twitter.com/uCsiDLM3vu — FF Rugby (@FFRugby) December 9, 2017

Sur les 13 ligues régionales, 10 seront dirigées par des pro-Laporte. La liste Macary obtient 33 sièges.