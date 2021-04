Michele Campagnaro, international italien, rejoint le Colomiers Rugby

L'international italien va rejoindre la Haute-Garonne pour deux saisons, annonce ce mardi 6 avril le club de Pro D2. "On a hâte de le voir jouer", s'enthousiasme le président Alain Carré.

Belle recrue pour le Colomiers Rugby. L'international italien Michele Campagnaro s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec le club de Haute-Garonne. A 28 ans, Campagnaro peut jouer au centre ou à l'aile. Il compte 46 sélections en équipe d'Italie, avec laquelle il a disputé les Coupes du monde 2015 et 2019.

Le président de Colomiers Alain Carré s'est dit "très heureux de pouvoir accueillir un joueur d'une telle qualité (...) qui apportera toute son expérience à nos jeunes", dans un communiqué publié sur le site du club. Le demi de mêlée italien Edoardo Gori, arrivé à Colomiers en 2019, a "contribué" à la venue de Campagnaro, selon le dirigeant du club prétendant à la montée en Top 14. "On a hâte de le voir jouer, mais d’abord, on a une saison à terminer !" Colomiers est quatrième au classement, à cinq journées de la fin de la saison régulière. Il faut terminer dans les six premiers pour accéder à la phase finale.

Campagnaro n'a plus joué depuis décembre 2019 et un match de championnat d'Angleterre avec les Harlequins en raison d'une blessure à un genou. Avant de rejoindre les Harlequins en 2019, le Vénitien avait successivement porté les couleurs de Trévise (2012-2015) en Italie puis d'Exeter (2015-2018) et des Wasps (2018-2019) en Angleterre.