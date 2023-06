Michelin devient propriétaire de l'ASM : Jean-Claude Pats s'explique

Ce vendredi, l'ASM Clermont et Michelin ont annoncé que le groupe devenait propriétaire du club, Jean-Claude Pats, président du club a répondu aux questions de France Bleu Pays d'Auvergne.

France Bleu Pays d'Auvergne : Le groupe Michelin prend le contrôle du club. La question est simple, pourquoi ?

Jean-Claude Pats : On part tout d'abord d'un constat très simple qui repose sur trois points. Le premier point, c'est que l'économie du rugby, pour notre club, mais pour tous les clubs professionnels en France est une économie très fragile. Il y a très peu de clubs aujourd'hui qui sont capables de générer des bénéfices. Premier constat une économie qu'on peut qualifier de fragile Dans ce cadre là, en arrivant à la tête de ce club, je me rends compte que les droits télé qui peuvent jouer un rôle très, très important dans d'autres sports, avec une balle ronde, ici à l'ASM comme dans tous les autres clubs, ça représente à peu près 20 % des ressources. Ca veut dire quoi? C'est que l'économie de la plupart des clubs aujourd'hui en France repose d'abord et avant tout sur la billetterie et ce qu'on appelle les partenariats Qui sont bien évidemment fortement dépendants des résultats sportifs. Donc, lorsqu'un club, quel qu'il soit, à commencer par l'ASM, traverse une période sportive un peu difficile, immédiatement, on voit des rentrées d'argent nettement moins importantes que celles qui avaient été envisagées au moment où le budget a été construit.

Ça ce sont les éléments de contexte qui expliquent la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, à savoir que nous allons clore cet exercice avec un déficit important de 6,4 millions d'euros. Face à ça, il y a deux réponses, du moins deux sorties possibles. La première, c'est dire on va trouver quelqu'un qui va faire un chèque, mais ça ne résout pas le problème de fond. Ce qui nous a semblé plus important, c'est de se poser des questions sur la manière dont a été construit le modèle économique du club aujourd'hui. Et ce qu'il fallait faire pour le rendre plus équilibré, plus sain demain. Donc, depuis six mois, le conseil d'administration, sous la présidence de Jean-Michel Guillon, s'est attelé à définir ce nouveau modèle économique qui a été voté et agréé par le conseil d'administration au mois de mai. Et c'est avec cette perspective de futur, plus sain et plus solide que celui qu'on vit actuellement d'un point de vue financier, que le groupe Michelin a pris la décision de s'associer en tant qu'actionnaire à ce projet là. Pendant quelque temps, deux ou trois ans, on verra bien, sachant que le groupe Michelin n'a pas vocation et n'a pas la volonté de devenir dans la durée propriétaire du club. Le groupe Michelin c'est un industriel, ce n'est pas un gestionnaire de club de sport, quel qu'il soit.

France Bleu : Pour poser les choses un peu plus trivialement, Michelin vient au secours d'une institution "cousine" dans une situation d'urgence ?

Jean-Claude Pats : Il y a deux choses. Il ne faut pas nier la réalité aujourd'hui, le club est dans une situation difficile et s'il n'y avait pas eu une reconstitution des fonds propres à travers une augmentation de capital a minima, le club aurait été relégué en Pro D2, voire moins. Et pire, il aurait pu même éventuellement disparaître. Ca, c'est une réalité qu'il ne faut pas nier. Mais si le groupe Michelin s'associe ou devient propriétaire du club, c'est d'abord et avant tout pour accompagner le club dans l'écriture d'une nouvelle page de son histoire. En tenant compte effectivement des liens extrêmement forts qui existent entre le club et l'entreprise depuis plus de 100 ans et en tenant compte du fait que ce club est emblématique pour la région, pour ses habitants et pour nous. Il était totalement impensable de penser que le club puisse ne plus exister.

France Bleu : 6,4 millions de déficit, est ce que c'est le déficit de cette seule saison ou est ce que c'est le cumul de plusieurs saisons ?

Jean-Claude Pats : C'est le déficit de cette seule saison.

France Bleu : Sur un budget de 30 millions ?

Jean-Claude Pats : Ça fait beaucoup.

France Bleu : Est-ce que ce déficit s'explique par des résultats sportifs moins bons, par les restes de l'effet Covid? Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons ?

Jean-Claude Pats : Comme vous le savez, on a traversé des moments difficiles au niveau du staff. Cette année, on a changé d'entraîneur en cours de saison. Tous ces changements ne se font pas gratuitement, il y a un certain nombre de charges exceptionnelles qui vont accompagner ces mouvements au niveau du staff sportif. Donc oui, en plus des moindres rentrées d'argent liées à la billetterie et au partenariat, il y a des charges exceptionnelles cette année qui sont plus importantes que celles que nous avions les années précédentes.

France Bleu : Donc, le groupe Michelin injecte 11 millions d'euros en rachetant les parts de l'ASM omnisports ?

Jean-Claude Pats : En fait c'est une augmentation de capital, le groupe Michelin ne rachète rien. Simplement, il y avait besoin de reconstituer les fonds propres du club qui étaient réduits à zéro et c'est à ce titre là que le club aurait été rétrogradé. Il y y a donc une augmentation de capital qui a été décidée par le club à laquelle le groupe Michelin a décidé de souscrire intégralement; à hauteur de 100 %. Et donc on parle de 11 millions d'euros.

France Bleu : Le club devient donc intégralement propriétaire du club ?

Jean-Claude Pats : Oui, absolument. Le groupe Michelin devient intégralement propriétaire du club avec encore une fois la volonté le plus rapidement possible d'ouvrir le capital du club à d'autres acteurs économiques du territoire. Nous faisons notre devoir à court terme parce que si nous ne l'avions pas fait, le club se serait retrouvé dans une situation extrêmement difficile. Mais on ne s'inscrit pas dans une logique de propriété dans la durée. Exclusive en tout cas!

France Bleu : Vous insistez sur le fait que c'est temporaire.

Jean-Claude Pats : Tout à fait. Jusqu'à présent, l'actionnaire du club professionnel, l'ASMCA, était l'ASM Omnisports. D'aucuns pourraient dire pourquoi ce n'est pas l'ASM Omnisport qui a souscrit à l'augmentation de capital? Tout simplement parce que l'ASM Omnisports, qui est elle même une association, n'avait pas les moyens économiques de mettre 11 millions sur la table pour permettre au club de rebondir.

France Bleu : Ces relations entre les différentes entités sont peut être un peu difficiles à comprendre pour les supporters.

Jean-Claude Pats : C'est normal.

France Bleu Mais vous, aujourd'hui, vous leur garantissez que c'était la bonne solution et que ça va permettre au club de rebondir ?

Jean-Claude Pats : D'abord c'était la seule solution que nous avions en tout cas la seule solution bonne pour le club, bonne pour le territoire. Après, il y avait d'autres options qui étaient possibles, mais avec des impacts beaucoup plus dramatiques. C'est la seule solution qui permet au club de se reconstruire et de se projeter en confiance dans l'avenir. Si nous avions fait un chèque entre guillemets, ça n'aurait résolu en rien les problèmes de fond qui sont liés au modèle économique que nous avions jusqu'il y a peu de temps dans le club. Donc oui je suis convaincu que c'était la seule option même s'il n'y a jamais de certitude absolue. Il y a beaucoup de travail à faire, mais toute l'équipe du club est à fond motivée pour le mettre en œuvre de la meilleure manière possible dans les jours, mois et années qui viennent.

France Bleu : Et l'idéal pourque cela reparte, ce sont les résultats sur le terrain ?

Jean-Claude Pats : Oui, mais vous savez, les deux sont liés. D'aucuns, de temps en temps, séparent le sportif de l'économique et vice versa et en fait, les deux s'auto-alimentent en permanence. C'est un club professionnel, donc un club professionnel qui ne performe pas d'un point de vue sportif, dans la durée, c'est un peu compliqué. Mais pour qu'il puisse performer d'un point de vue sportif, il a besoin de s'appuyer sur un budget, sur des recettes suffisantes et de l'autre côté, d'un point de vue purement financier, un club sans résultats sportif dans la durée a du mal à développer ses revenus. Les deux sont étroitement liés. Il ne faut pas opposer l'économique au sportif. En tout cas, quand on gère un club de sport professionnel, les deux vont ensemble et c'est en travaillant les deux, intelligemment et d'une manière équilibrée qu'on arrive à mettre un club au plus haut niveau.

France Bleu : C'est une sorte de nouveau départ pour l'ASM ?

Jean-Claude Pats : Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le groupe Michelin fait son devoir de par son histoire, de par ce que le club représente pour le territoire, ce que nous représentons dans le territoire. Mais là plus que jamais, il va falloir faire un travail d'équipe au niveau du territoire. Michelin fait son job, le club doit faire le sien. Mais nous avons encore plus que jamais besoin du support de nos supporters et de nos partenaires. Et c'est la somme des quatre qui fera que nous serons capables de repositionner le club au meilleur niveau possible. Michelin tout seul ne fera pas grand chose. On fait déjà beaucoup en souscrivant cette augmentation de capital. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, deux tiers des ressources viennent des supporters et des partenaires. Donc je dirais plus que jamais, il va falloir que le peuple auvergnat et que la région auvergnate fassent corps et que notre pack soit le plus puissant possible pour gagner les matches et gagner des saisons.

France Bleu : Vous avez eu droit à un début de mandat animé ?

Jean-Claude Pats : Absolument (rires). Je n'ai pas eu droit aux fameux 100 jours dont on parle souvent dans de multiples contextes. Moi, ça n'a même pas duré 24 heures.