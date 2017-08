Mickaël Drouard de retour en Béarn comme entraîneur des cadets de la Section paloise

Deux ans après avoir quitté le Béarn pour Nevers qui monte en Pro D2, l'ancien trois-quart de la Section paloise retrouve son club de toujours pour y entraîner les Cadets première année. Pour lui, le rugby professionnel c'est fini.

Avis aux supporters. Mickaël Drouard est de retour en Béarn. Après deux saisons passées à Nevers, promu en Pro D2 cette saison, l'ancien trois-quart centre de la Section paloise revient à Pau... mais comme entraîneur des Cadets première année. Mickaël s'est inscrit à Souston pour passer son diplôme d’entraîneur. Et à la rentrée il entraînera les Cadets première année (moins de 15 ans) tout en suivant une semaine de cours par mois pour tenter de décrocher en fin d'année son diplôme d'éducateur sportif.

"Je sais qu'il ne faut jamais dire jamais mais je veux aussi profiter de ma famille. Si j'avais pu faire toute ma carrière à la Section je l'aurais fait. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Si je reste dans le rugby pro ce sera dans la région et encore je n'ai plus envie. Je pense à ma reconversion. Ça va me prendre une grosse partie de mon temps. Et je vais entraîner les Cadets première année de la Section, les moins de 15 ans. J'ai toujours eu envie de transmettre, de partager. C'est l'occasion."

2e saison compliquée à Nevers

Si sa première saison à l'USON s'est bien passée malgré l'échec de la montée en Pro D2, la 2e a été plus compliquée, émaillée de blessures. "J'ai des regrets de ne pas pouvoir choisir ma sortie. J'ai le sentiment de m'être fait avoir. Le relationnel [avec l'arrivée de Xavier Péméjà comme manager] s'est dégradé. Le projet reste viable. Le club se construit depuis dix ans. C'est plus de la fierté mal placée. Des regrets oui, surtout d'être parti de la Section. Mais que ça se finisse comme ça me chagrine un peu plus."

Mais, à 30 ans, le natif de Dax ne veut pas arrêter de jouer au rugby. Mickaël Drouard pourrait bien continuer de jouer en amateur. On parle de lui en Fédérale 2, du côté de Morlaàs avec Julien Jacquot, son ancien coéquipier à la Section paloise. Le pilier gauche a été nommé entraîneur-joueur. "On doit voir si je peux aménager mon planning entre les jeunes de la Section et le club de Morlaàs pour pouvoir participer aux séances d'entrainement en fin de semaine et aux matchs le dimanche."