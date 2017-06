Mickaël Simon (Dragons Catalans) : "À nous de montrer une autre image au public"

Seul un miracle pourra envoyer les Dragons Catalans dans le Super 8. Ce samedi (18 heures) face à Leigh, il s'agira d'entretenir la flamme mais aussi de reconquérir le public de Gilbert-Brutus. Le joueur Mickaël Simon est serein et confiant, même si le club doit passer par le Middle 8.

France Bleu Roussillon : C'est un peu paradoxal, la position des Dragons n'est pas confortable et pourtant on sent que le groupe a retrouvé de la sérénité et de la bonne humeur à l'entraînement...

Mickaël Simon : Oui, l'ambiance est bonne, depuis une semaine on voit vraiment le changement. Tout le monde se soude. La venue du nouvel entraîneur est une fraîcheur supplémentaire et on récupère de plus en plus de joueurs dans l'effectif. Je pense qu'on a la confiance qui revient. Sur le terrain, à nous de faire un peu la même chose qu'on a fait à Warrington en défendant juste un peu mieux à certains moments et ça devrait aller.

FBR : Oui, maintenant les Dragons doivent montrer un nouveau visage...

MS : Ce qui est dans le passé on va le laisser de côté. C'est vrai qu'on l'a souvent dit cette année, mais il faut utiliser cette nouvelle dynamique pour aller de l'avant et vraiment gagner avec la manière, pas seulement de quelques points à l'arraché. Ce sera important pour nous. J'espère que le public verra une autre image de l'équipe. C'est à nous de le leur montrer.

"On ne pense pas encore au Middle 8, la saison n'est pas finie."

FBR : Etes-vous résignés à jouer le Middle 8 ou croyez-vous encore accéder au Super 8 ?

MS : Non, franchement on n'y pense même pas. La saison n'est pas finie. On réalisera quand on y sera, mais ce n'est pas une pression pour le moment. Ce n'est une honte si on y va. Il faut être concentré jusqu'à la fin et vraiment finir la saison très fort pour commencer à penser à la saison prochaine et faire quelque chose de mieux.

FBR : Mais ça ne peut pas vous jouer des tours de ne pas vous préparer à jouer des matchs compliqués pour le maintien ?

MS : J'ai déjà vécu le Middle 8 la première année en Angleterre (Ndlr : à Wakefield). Tout dépend comment se passe le début de cette compétition. Si tu remportes les matchs nécessaires d'entrée, tu es sécurisé. Si ça se passe moins bien, tu as la pression. Si on se retrouve dans cette compétition, c'est bien qu'il s'est passé suffisamment de choses dans la saison pour pas être dans les huit meilleurs. Si on a un effectif complet, on pourra vraiment montrer notre valeur et ce qu'on a loupé cette saison à cause de toutes les blessures et le reste.