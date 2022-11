Mike Tadjer (USAP) : "Porter haut les couleurs du Portugal" et se qualifier pour la coupe du monde

Le Portugal est bien sûr focalisé sur la coupe du monde de football et pourtant, dans la discrétion, le pays cherche aussi à se qualifier pour celle de rugby ! Ce qui serait forcément beaucoup plus inédit. "Les Loups" ne se sont qualifiés qu'une seule fois dans leur histoire pour la coupe du monde, c'était en 2007 (avec notamment un match contre la Nouvelle-Zélande, perdu 108 à 13).

Le dernier billet qualificatif pour la coupe du monde 2023 en France se dispute sur trois week-ends à Dubaï entre le Portugal, les Etats-Unis, le Kenya et Hong-Kong. A l'issue de la première journée, les Portugais et les Américains ont confirmé leur statut de favoris et se disputeront très probablement cette qualification le week-end prochain en s'affrontant. Ce samedi, le Portugal joue contre le Kenya après avoir battu nettement Hong-Kong et inversement pour les Etats-Unis.

Dans les rangs portugais, le talonneur de l'USAP Mike Tadjer participe à ce tournoi et vit un grand moment en visant cet objectif surmotivant d'aller jouer la coupe du monde : "C'est une grande fierté de porter ce maillot. Ce n'est peut-être pas aussi clinquant que les grandes nations mais pour moi et les autres joueurs, c'est une grande fierté de représenter son pays et surtout sa famille.

C'est une belle chose et encore plus quand tu joues des matchs importants. Si on gagne ce tournoi, on sera à la coupe du monde alors j'espère qu'on ira au bout, on fera tout pour. Ce serait grand de porter les couleurs du Portugal à la coupe du monde car ça fait très longtemps que ce n'est pas arrivé et ça fera du bien au rugby portugais."

D'autres joueurs de l'USAP sont sur le pont ce week-end, le centre Jeronimo De La Fuente sera titulaire avec l'Argentine au Pays-de-Galles. Son compère Sipa Taumoepeau, lui, défendra les couleurs du Tonga face au Chili. Quant au talonneur Seilala Lam, il sera titulaire avec les Samoas face à la Géorgie.

A noter aussi que l'arbitre catalan Mathieu Raynal sera au sifflet du match Irlande - Fidji en remplacement de Jaco Peyper, blessé.