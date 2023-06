Mohamed Haouas : le parquet renonce à l'appel après sa condamnation pour violences conjugales

Le parquet ne fera pas appel dans la dernière affaire Haouas. Le rugbyman a été condamné mardi dernier à un an de prison ferme, lors d'une comparution immédiate , quatre jours après des violences sur sa compagne commises en plein centre ville de Montpellier.

Le parquet explique qu'un appel n'aurait pas permis d'envoyer le pilier du XV de France en détention. Il décide donc de se concentrer sur l'application rapide de la peine prononcée par le tribunal.

Mohamed Haouas pourrait ainsi être placé en semi-liberté ou en détention à domicile, avec bracelet électronique. La décision sera prise prochainement par le juge d'application des peines.

L'international tricolore, toujours lié au MHR jusqu'au 30 juin et dont on ignore s'il pourra rejoindre Clermont, club dans lequel il avait signé mais qui a fait savoir qu'il ne souhaitait plus qu'il porte ses couleurs , pourrait par ailleurs être contraint à suivre des soins médicaux. Enfin, son épouse peut si elle le souhaite demander une mesure de bracelet anti-rapprochement, option qu'elle n'a pas réclamée jusque-là.