Mohed Altrad, président du MHR "se séparer de joueurs c'est cruel, un déchirement mais il faut repartir de l'avant"

Mohed Altrad, le président du MHR était l'invité exceptionnel du Club Sers ce lundi. Il confirme qu'il se sépare de 12 joueurs pour en recruter 6 autres. Des annonces difficiles mais indispensables pour accéder l'an prochain aux phases finales sans passer par les barrages.

Mohed Altrad le président du MHR était l'invité exceptionnel du Club Sers ce lundi sur France Bleu Hérault deux jours après l'élimination du Montpellier Hérault Rugby en match de barrage des phases finales du Top 14 samedi contre le Racing Métro;

"Il y a des carences qu'il faudra régler pour l'avenir"

A propos de la défaite de samedi : " C'est un échec cruel mais on apprend aussi dans la défaite, c'est une page tournée pour nous, on digère et on est reparti de l'avant. Samedi, on a été trop handicapés dès le départ, cela veut dire que nous n'étions pas complets, donc c'est légitime qu'on soit éliminés, il y a des carences qu'il faudra régler pour l'avenir pour grandir".

A propos des départs annoncés du MHR : "Il y aura une douzaine de joueurs qui vont quitter le club*, c'est un nombre normal. Six joueurs vont aussi arriver. C'est toujours douloureux de l'annoncer aux joueurs qui doivent partir, y a pas de bon moment pour ça, ni de manière élégante ou humaine pour lui dire, comme quand on annonce à quelqu'un qu'il est malade. C'est donc difficile pour moi et pour le joueur, y a des moments de déception et d'émotion et de frustration et d'incertitude aussi. Certains joueurs ont deux trois mois pour se retourner, le club va les aider, certains sont encore sous contrat et nous respecterons les contrats."

"On ne pouvait pas anticiper l'annonce aux joueurs, tout se passe très vite dans le rugby aujourd'hui"

"Il y a un rythme très élevé dans le top 14, les choses bougent vite, le modèle économique n'est pas stabilisé, le modèle sportif non plus, il n'y a pas un marché pléthorique. C'est sûr qu'on aurait pu annoncer à certains joueurs qu'ils allaient partir pour leur laisser le temps de se retourner, mais nous ne le savions pas nous mêmes. Si vous cherchez un troisième ligne, vous allez en trouver sur le marché, mais il faut savoir si c'est le bon salaire, le bon moment, est ce qu'il est complémentaire avec les autres."

"La journée a été difficile, les départs ont été annoncés ce matin par le directeur général du club, mais j'ai tenu à les voir cet après-midi. Ils ont fait un dernier repas tous ensemble. Ceux qui restent sont abattus aussi, ils ont les traits tirés. Ils étaient prostrés. C'est un déchirement, c'est humain."

"J'ai un droit de véto mais ce n'est pas moi qui décide, ce sont les coachs"

"Y a pas que le président qui décide, y aussi le coach, le préparateur physique. Cela fait beaucoup de paramètres qui font qu'on est dans l'incertitude jusqu'au bout. Van Cotter qui viendra entraîner le MHR la saison prochaine a aussi son mot à dire, je donne mon avis, j'ai un droit de véto, mais c'est pas moi qui décide, ce sont les coachs qui décident. Je m'implique totalement, je suis dans le mouvement, mais je laisse les uns et les autres faire leur boulot, et les coach savent quels sont les joueurs dont ils ont besoin, je ne suis pas en première ligne pour faire le choix, mais je peux dire NON"

"Nous ne sommes pas au niveau pour être dans les deux premiers"

"J'ai fait le bilan avec les coach, leur bilan est positif, on a gagné beaucoup plus de match qu'on en a perdu en deux ans et demi. nous sommes le club qui avons gagné le plus de match ces deux dernières saisons, 34 contre 33 pour Clermont. Alors oui, on a perdu le match qu'il ne fallait pas perdre, mais ça démontre qu'on est mieux sportivement que par le passé. Alors c'est vrai qu'on n'est pas au niveau pour être installé dans les deux premiers, je suis d'accord"

"Pour la saison prochaine, tous les éléments sont réunis pour aller plus loin. Mais vous l'avez vu, il suffit d'un match pour que tout s'arrête. Tout le monde nous donnait favoris. Donc il y a un moment où le chemin est étroit et on passe ou on ne passe pas. Nous espérons que la saison prochaine, nous aurons déblayé le chemin étroit bien avant. Cette année nous aurions pu éviter les barrages, nous avons eu plusieurs occasions et nous n'avons pas su les saisir et on le paye. J'espère que la saison prochaine, nous sauterons des étapes qui peuvent être fatales"

"A propos du namming du stade "Altrad Stadium", nous souhaitions prolonger le contrat, mais je sais que si je le demande à Philippe Saurel, le maire de Montpellier, il nous dira non, donc je me suis dit que c'était idiot de poser une question dont je connais déjà la réponse. Mes rapports avec Philippe Saurel sont toujours difficiles, beaucoup de romantisme. "

"L'arrivée de Louis Picamoles au MHR est en bonne voie "

* Les joueurs qui se sont vus signifier leur départ : Antoine Battut, 3ème ligne, Marvin O'Connor, ailier, Robins Tchalé-Watchou, 2ème ligne, Pierre Spied, 3ème ligne, Akapusi Qéra, 3ème ligne, Joffrey Michel, Ailier, Demetro Catrakilis, demi d'ouverture, Nik White, demi de mêlée, Duhan Van Der Merwe, ailier, Willy Du Plessis, demi d'ouverture, Caméron Wright demi de mêlée, Selevi Nakailaji, ailier.