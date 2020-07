Landes : "Momo du Kop", fervent supporter du Stade Montois, est décédé

Le Stade Montois perd l'un de ses plus fervents supporters. Maurice Ducournau, dit "Momo", membre emblématique et ancien président du Kop du maillot, le club de supporters du Stade Montois, est décédé ce dimanche 12 juillet au soir des suites d'un cancer.

Depuis l'annonce de son décès, les hommages se multiplient, notamment de la part des membres du Kop du maillot, ses proches et ses amis. "Aujourd'hui, le noir a pris le dessus sur le jaune", "on n'oubliera jamais tes blagues pendant les déplacements, ta joie de vivre, ton rire et ton sourire", "un homme bon, un ami nous a quittés" peut-on lire sur les réseaux sociaux.

Le Stade Montois Rugby et le Stade Montois Football lui ont rendu hommage sur leurs pages Facebook respectives. Le maire de Mont-de-Marsan, Charles Dayot, a lui aussi publié quelques mots suite à l'annonce du décès de Momo.

Maurice Ducournau, originaire de Hontanx et mécanicien chez Ford, avait rejoint l'association du Kop du maillot au moment de sa création en septembre 2009, et en était devenu le président, avant de quitter le poste dix ans plus tard, en 2019. L'objectif de l'association : fédérer les supporters du Stade Montois, animer les matchs à domicile ou à l'extérieur, et organiser les déplacements.

"Il a fait beaucoup pour le club et pour l'association" raconte Valérie Bouchan, membre du Kop du maillot depuis une dizaine d'années, et proche de Momo. "Il a laissé des traces : il s'est battu pour qu'il y ait une âme de supporters dans ce club. Ça va être compliqué de reprendre sans lui. Il va y avoir un vide".

Ses obsèques auront lieu vendredi 17 juillet.