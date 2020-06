Mondial 2023 de rugby : le Stadium de Toulouse accueillera un match de préparation du XV de France

C'est une nouvelle qui va forcément ravir les amateurs de rugby. Le Stadium de Toulouse accueillera un match du XV de France, match de préparation à la Coupe du monde 2023. C'est Claude Atcher, directeur général du comité d’organisation de cette compétition qui l' a annoncé ce vendredi 26 juin en conférence de presse.

Pas de phases finales à Toulouse mais un match de préparation

La Coupe du monde 2023 doit se jouer entre le 8 septembre et le 21 octobre, en France, entre 20 équipes. "Le Stadium (plus petit stade de la compétition avec un peu plus de 33.000 places, ndlr) disqualifie la candidature de Toulouse pour les phases finales. Mais l’équipe de France jouera un match à Toulouse avant la Coupe du monde", a promis Claude Atcher. Le terrain toulousain accueillera donc ce match de préparation dont la date n'est pas encore fixée et pourrait aussi accueillir cinq matches de la phase de poules.

Nul doute que ce match de préparation sera un véritable événement alors que les venues du XV de France au Stadium sont rares : moins de 20 au compteur. On se souvient notamment de la victoire de l'équipe de France en novembre 2009 face à l'Afrique du Sud (20-13) et de celle écrasante (52-8) contre les Samoa en novembre 2016, qui avait marqué la première entrée du pilier toulousain Cyril Baille en Bleu !

Un tirage au sort en novembre pour le Mondial

Par ailleurs, Claude Atcher a indiqué que le tirage au sort des poules du Mondial-2023 aurait lieu le 30 novembre, basé sur le classement des équipes à l'issue de l'édition 2019, si le Tournoi des six nations ne pouvait pas se terminer et que les tournées d'automne n'avaient pas lieu. Sur les 20 équipes qui participeront à la dixième édition de la Coupe du monde de rugby, 12 sont déjà qualifiées (Australie, Argentine, Afrique du Sud Nouvelle-Zélande, France, Ecosse, Irlande, Italie, pays de Galles, Angleterre, Fidji et Japon) après avoir terminé parmi les trois premiers de chaque poule du Mondial-2019.

Mais pour connaître les têtes de série, et donc obtenir un tirage plus favorable, World Rugby pourrait se baser sur le classement mondial à l'issue de la compétition japonaise. "Comme le Tournoi des six nations n'a pas été terminé et que donc il n'y a pas eu de classement final, comme il y a un risque sur les tournées de novembre et sur le Rugby Championship dans l'hémisphère Sud, le classement des équipes sur lequel sera basé le tirage au sort sera celui de la fin de la Coupe du monde 2019. Sauf à ce que le Tournoi des six nations puisse se terminer et que les tournées de novembre puissent se réaliser", précise le directeur général du comité d’organisation.