Mondial 2023 de rugby : le XV de France disputera un de ses trois matchs de préparation à Nantes

Le XV de France disputera deux de ses trois matches de préparation à la Coupe du monde 2023 à Saint-Etienne et Nantes, indique ce vendredi la Fédération française de rugby. Si le futur adversaire des Bleus n'est pas encore annoncé, la date est en revanche connue. Il se déroulera le 19 août 2023.

En plus d'accueillir quatre matchs de la Coupe du Monde 2023, Nantes va également être le théâtre d'une des trois rencontres de préparation du XV de France. Les Bleus et leur star Antoine Dupont disputeront également un duel amical à Saint-Etienne et un troisième à Paris, au Stade de France, indique ce vendredi la Fédération française de rugby.

Premier match des Bleus à la Beaujoire depuis 11 ans

Le stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne sera le premier à accueillir la sélection de Fabien Galthié, le 12 août 2023. Une semaine plus tard, le public nantais aura à son tour le privilège d'encourager l'équipe de France à la Beaujoire. La première rencontre du XV tricolore dans la Cité des ducs depuis 11 ans - le 13 novembre 2010 contre les Fidji est programmée le 19 août mais pour l'heure, l'adversaire n'a pas encore été dévoilé. Il "sera annoncé dans un second temps", précise la FFR dans un communiqué. Avant d'indiquer que l'ultime match préparatoire se déroulera le 26 août au Stade de France soit 13 jours avant le début du Mondial.