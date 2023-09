Mondial de rugby : à Saint-Pée-sur-Nivelle, les familles Lucu et Ollivon prêtes à voir les fistons briller

Charles Ollivon célèbre son essai avec Sekou Macalou et le Senpertar Maxime Lucu (de gauche à droite), lors d'un match test entre la France et le Japon le 20 novembre 2022.

Les deux inséparables Maxime Lucu et Charles Ollivon vont représenter le Pays Basque au sein du XV de France vendredi 8 septembre, avec le match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande. Toute la commune, à commencer par les familles des deux Senpertars, espèrent voir ces derniers briller pendant les sept semaines de cette coupe du monde de rugby organisée en France.

"Je préfère le voir jouer les All Blacks que des équipes plus rugueuses."

À commencer par le père de Charles Ollivon , Jean-Michel, qui sera avec sa femme et son fils aîné dans les tribunes du stade de France vendredi soir. Cet ancien joueur et entraineur, qui a passé toute sa carrière amateur au SPUC (Saint-Pée Union Club), nous accueille serein à trois jours du coup d'envoi, sur sa terrasse inondée de soleil. "J'ai tout prévu, glisse avec un petit sourire Jean-Michel Ollivon. TGV et chambre d'hôtel, je pense être à tous les matchs que Charles jouera."

Jean-Michel Ollivon, père de Charles, troisième ligne du XV de France, chez lui à Saint-Pée-sur-Nivelle. © Radio France - Bixente Vrignon

Une pointe d'appréhension tout de même, qui lui fait accélérer le cœur quand Charles joue, ce sont les impacts physiques. "Je ne ferme pas les yeux, mais j'ai toujours cette crainte". Il faut dire Charles a été souvent blessé, à l'épaule (omoplate), puis au genou (ligaments croisés). Mais vendredi, son fils sera bien titulaire, au sein de la troisième ligne du XV de France, prêt à affronter la Nouvelle-Zélande, "malgré toutes les graves blessures qu'il a eues". D'ailleurs, Jean-Michel Ollivon préfère même voir son fils "jouer la Nouvelle-Zélande ou l'Irlande, plutôt que certaines équipes beaucoup plus rugueuses, avec un jeu d'avants.(...) Charles est un joueur de grand champ. Donc, je pense qu'il va prendre du plaisir contre les All Blacks".

"Gamins, ils avaient déjà des qualités hors norme"

Même si Jean-Michel Ollivon répète sa fierté de voir son fiston être parti de Saint-Pée-sur-Nivelle, enchainer les exploits, surmonter les blessures pour finir par porter le maillot de l'équipe de France, il estime qu'il reste encore la plus grosse marche : "gagner la Coupe du monde, c'est ça le Graal."

En prolongeant la route vers Ascain, à la sortie de Saint-Pée-sur-Nivelle, nous nous garons cette fois-ci devant le domicile des Lucu, parents de Ximun et de Maxime. "Même gamin, il (Maxime) avait des qualités et Charles aussi, se remémore le papa, Jean-Claude, qui connait bien la famille Ollivon puisqu'il a lui aussi bataillé sur le pré, avec le père au SPUC (Saint-Pée UC). Jean-Claude Lucu talonneur, bien soutenu physiquement par "la poutre" Jean-Michel Ollivon quelques lignes "derrière". 30 ans après les deux papas liés par le maillot du SPUC, ce sont les deux fils qui jouent ensemble cette fois pour le XV de France !

Et ce sont eux aujourd'hui qui font la fierté des Senpertars. "Arrivés jusqu'en Crabos, Reichel, espoirs… Ça a été l'aboutissement de tout ce qui était au niveau de l'école de rugby. Il peut y avoir des blessures, des choses dans la vie qui empêche la carrière d'un sportif, mais c'est vrai que les deux là, avaient déjà des qualités hors normes, pour leur époque."

Les parents de Maxime Lucu, chez eux à Saint-Pée-sur-Nivelle. © Radio France - Bixente Vrignon

Vendredi soir, les parents de Maxime Lucu seront, eux aussi, au Stade de France, avec une pointe de stress tout de même. "Déjà monter à la capitale, ça fait toujours quelque chose", se justifie Jean-Claude Lucu. On va le vivre comme un gros match de rugby. Émotionnellement, ça fait quand même toujours quelque chose de voir son gamin sur le terrain. Qui va participer normalement à une Coupe du monde !"

Il y a bien entendu le risque de blessures , mais Jean-Claude Lucu n'est pas inquiet sur ce point : "ils sont à 200%" et "le reste vient naturellement. On sait très bien, on a pratiqué le même sport même si ce n'était pas au même niveau, que quand on est sur le terrain, la guerre c'est la guerre".

