Une dizaine de Toulousains dans la première liste du XV de France pour le Mondial ?

Le staff du XV de France doit dévoiler ce mercredi dans la journée, par communiqué, une première liste de 42 joueurs sélectionnés pour le Mondial en France en septembre. Une dizaine de Stadistes devraient encore être appelés, soit près d'un quart des joueurs retenus. Le Stade Toulousain reste le premier pourvoyeur du XV de France.

Les inamovibles et quelques incertitudes

Il y a d'abord les inamovibles : Antoine Dupont, Romain Ntamack, Thomas Ramos, Julien marchand et Cyril Baille. Il y a ensuite les valeurs sûres : Peato Mauvaka, Thibaud Flament et François Cros. Dorian Aldegheri devrait en être après la blessure du pilier de Bordeaux Sipili Falatea, tout comme Melvyn Jaminet. Rien n'est moins sûr pour Matthis Lebel, moins en vue cette saison.

Le cas Meafou, désormais blessé

Et puis, il y a les incertains. L'Australien Emmanuel Meafou est toujours en attente du feu vert des instances mondiales. Le mois dernier, en déplacement chez lui dans le Lot, le sélectionneur Fabien Galthié a dit attendre une réponse à la mi-juin. Elle devrait finalement intervenir dans les jours qui viennent.

Samedi soir, avant la finale du Top 14, lors de la présentation des joueurs, Emmanuel Macron aurait glissé : "Normalement, on a fait ce qu'il fallait". Sauf que le 2e ligne s'est blessé au pied pendant le match. Quoiqu'il arrive, il ne sera donc pas retenu mercredi. Et cette blessure pourrait même mettre un terme à ses rêves de Mondial.

Anthony Jelonch lui est en forme

De son coté, Anthony Jelonch semble lui bien se remettre de son opération après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en mars. Mieux que ça ! On l'a vu sauter dans le jacuzzi du Stade de France après le match samedi soir. Il a pour objectif de faire son retour à la mi-août . Un come back incroyable au vue de sa grave blessure.

La liste définitive le 21 août

Il faut savoir que cette première liste n'est pas éliminatoire mais indicative. Les 42 joueurs sont attendus pour un premier rassemblement le 2 juillet à Monaco, suivi de deux autres stages (à Marcoussis et Capbreton) et trois matches amicaux (deux contre l'Ecosse et un contre les Fidji) avant la liste définitive dévoilée le 21 août.

Elle sera suivie d'un dernier match amical contre l'Australie. Premier match du Mondial, France - All Blacks le 8 septembre (21h) au Stade de France.