Mondial de rugby : la brasserie de Tours La P'tite Maiz va produire une bière dédiée à l'équipe d'Irlande

Ce sera donc Irish Harvest, ce qui signifie "récolte irlandaise", qui sera brassée pour l'occasion ! Une Irish Red Ale, bière légère aux reflets rouges, typiquement irlandaise. Cette bière sera offerte à l'ensemble des joueurs, mais également à l'ensemble du staff technique irlandais, dans un coffret avec deux autres références emblématiques de notre brasserie. Elle sera servie également à la pression dans différents bars de la ville durant la coupe du monde et dans le bar "La P'tite Maiz' - Le Bar", place du Grand Marché à Tours, qui diffusera tous les matchs.

En concertation avec la mairie et la direction des sports, cette Irish Harvest pourra être commandée et servie dans diverses manifestations sportives et réceptions officielles organisées par la Ville de Tours.

Une bière à boire en pinte bien sur !

Mais avec modération ! On y retrouvera des notes céréalières tirant légèrement sur le toffee et le caramel, et sa fin de bouche sèche et désaltérante. Une Red Ale qui a trouvé un équilibre permettant une grande buvabilité tout en ayant des saveurs nettes et complexes.

Un peu d'histoire.

La P’tite Maiz’ c'est avant tout un truc de copains. Christophe et Quentin, deux amis se sont réunis dans un projet commun autour de notre passion : la fabrication de bière fin 2011 et, à force d'apprentissage et d'expérimentation, ils se professionnalisent en 2015. La P’tite Maiz’ signifie « petite maison » et fait référence à l’endroit qui a accueilli les premiers brassages, au fond du jardin de la maison familiale. Le nom est resté.

Quentin et Christophe, les deux amis fondateurs de la brasserie La P'tite Maiz installée à Notre Dame d'Oé, en Indre et Loire. - La P'tite Maiz

Pour la répartition des taches, Christophe s'occupe de la commercialisation et Quentin, quant à lui, est tourné vers la production. L'entreprise compte aujourd'hui 11 personnes de plus, qui nous ont rejoint, de la production au bureau en passant par le taproom et le bar récemment ouvert en centre ville de Tours. Depuis 2017, La P'tite Maiz' est installée dans des locaux au nord de Tours, à Notre-Dame-d'Oé. La P'tite Maiz' est à présent considérée comme une des meilleures brasseries françaises par ses pairs et par le public. Elle est inscrite au Collège Culinaire de France, en tant que producteur et artisan de qualité, ses bières sont distribuées partout en France.