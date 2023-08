Coupe du Monde de rugby : le Relais Thalasso de Sainte-Marie-de-Ré s'apprête à accueillir la Géorgie

L'équipe de rugby de Géorgie va arriver dès ce mardi 29 août sur l'Ile-de-Ré au Relais Thalasso de Sainte-Marie-de-Ré (Charente-Maritime). Au total, la délégation représente une soixantaine de personnes, joueurs et staff confondus. L'établissement a été retenu l'année dernière comme camp de base pour une équipe nationale. Une fierté pour le directeur, Sylvain Morin. "Quand on a vécu l'Euro 2016 ( NDLR : l'établissement avait reçu l'équipe de football d'Espagne d'Iniesta et de Gérard Piqué ), pour nous, c'était un objectif de revivre ce même type d'évènement avec le rugby. Sur une terre de rugby près de La Rochelle, on sait que cela va être exceptionnel. D'avoir été sélectionné parmi 250 hôtels, et d'être parmi les 20 camps de base du Mondial, c'est une vraie fierté. On a hâte que cela commence."

Relais Thalasso à Sainte-Marie-de-Ré © Radio France - Gérald Paris

Plus de 135 salariés mobilisés

Plus de 135 salariés sont mobilisés cet été, dont une partie exclusivement pour l'accueil des Géorgiens. Marlène est réceptionniste. "Depuis que je sais que l'on va accueillir la Géorgie, je m'intéresse de plus en plus au rugby. Je regarde déjà souvent La Rochelle depuis que j'ai emménagé en Charente-Maritime. Professionnellement, c'est une période qui va être assez dense pour nous, mais pas de pression, juste une motivation supplémentaire."

Des lits grandes tailles

L'établissement, avec l'arrivée de ces Géorgiens a déjà changé la literie d'une grande partie de ses chambres en début d'année. "C'est une demande logique de la part de la Géorgie. Avoir des lits XXL avec des joueurs qui parfois dépassent les deux mètres. Mais à part ça, pas de demandes particulières des Géorgiens. En cuisine, on est habitué à bien calibrer les plats des sportifs de haut niveau. On sait faire, entre la dose nécessaire de protéines et de légumes."

Jusqu'au 5 octobre

Des Géorgiens qui resteront au contact de la clientèle tout au long de leur séjour, il n'y a pas de privatisations totale comme cela s'était fait avec l'équipe d'Espagne, juste un coin dédié au restaurant, et des chambres rassemblées à l'hôtel dans le même secteur. Des Géorgiens qui resteront jusqu'au 5 octobre sur l'Ile-de-Ré, quelque soit leur parcours.

La Géorgie est dans la poule C de la prochaine Coupe du Monde, en compagnie de l'Australie, les Fidji, le Portugal et le pays de Galles. Les matchs de phase de poule :