Mondial de rugby : Levani Botia, un "joueur hors norme" pour son ancien entraîneur Patrice Collazo

A l'épreuve du temps, ou presque. Levani Botia est arrivé en 2014 au Stade Rochelais. Un joker médical de l'italien Gonzalo Canale pour terminer la saison. Le fidjien, 3/4 centre à l'époque, traversait le terrain, et "à lui tout seul, faisait gagner un match" selon son ancien entraîneur de La Rochelle Patrice Collazo. Un phénomène physique qui avec La Rochelle, a passé plusieurs étapes. Un des artisans des deux derniers titres européens face au Leinster, en 2022 et 2023, Levani Botia aborde sa dernière coupe du monde à 34 ans.

Les Fidjis vainqueurs de 4 de leur 5 matchs de préparation, débutent la compétition ce dimanche à Bordeaux, face au Pays-de-Galles à 21 heures.

Phase de préparation de l'équipe des Fidji :

Le 22 juillet : Fidji 36 Tonga 20

: Fidji 36 Tonga 20 Le 29 juillet : Samoa 19 Fidji 33

Samoa 19 Fidji 33 Le 05 août : Japon 12 Fidji 35

: Japon 12 Fidji 35 Le 19 août : France 34 Fidji 17

France 34 Fidji 17 Le 26 août : Angleterre 22 Fidji 30

Après un retentissant succès à Twickenham face aux anglais 30 à 22 le 26 août dernier, cette fois les Fidji jouent le Pays-de-Galles ce dimanche soir. Levani Botia, est remplaçant pour ce premier match.

Les titulaires : 15 Ilaisa Droasese, 14 Selestino Ravutaumada, 13 Waisea Nayacalevu (c), 12 Semi Radradra, 11 Vinaya Habosi, 10 Teti Tela, 9 Frank Lomani, 8 Viliame Mata, 7 Lekima Tagitagivalu, 6 Albert Tuisue, 5 Te Ahiwaru Cirikidaveta, 4 Isoa Nasilasila, 3 Luke Tagi, 2 Samuel Matavesi, 1 Eroni Mawi

Les remplaçants : 16 Tevita Ikanivere, 17 Peni Ravai, 18 Mesake Doge, 19 Temo Mayanavanua, 20 Levani Botia, 21 Simione Kuruvoli, 22 Josua Tuisova, 23 Sireli Maqala

Levani Botia, un joueur "hors norme" pour son ancien entraîneur du Stade Rochelais, Patrice Collazo. Entretien pour France Bleu, avec Mickaël Chailloux.

En 2014, vous faites venir Levani Botia à La Rochelle, un profil très atypique

Levani, c'est un joueur hors norme, qui a fait monter le Stade Rochelais de la Pro D2 au Top 14 quasiment à lui tout seul. ( en 1/2 finale face à la Section Paloise, il a marqué deux essais dont un à la première minute ). C'est un joueur qui a une fidélité au Stade Rochelais, qui a débuté au rugby à sept, il a débuté en position de centre au quinze, et basculé au poste de 3ème ligne après. Aujourd'hui, en coupe du monde, il est en troisième ligne. Qui peut dire aujourd'hui, qu'il a fait une coupe du monde en centre, et celle d'après en troisième ligne ? Je crois qu'il y en a pas. Je suis convaincu qu'en plus, dans l'équipe de Fidji, il y a pourtant un potentiel énorme. Il est revenu de deux blessures graves au genou. Il a travaillé derrière, avec une belle persévérance.

Les Fidji, comment situer cette équipe sur l'échiquier mondial ?

Les Fidji ont toujours eu des joueurs à fort potentiel. Après fallait juste régler des problèmes de conquête, des problèmes de charnière. Mais aujourd'hui, les meilleurs joueurs fidjiens jouent en Top 14, ou en Super Rugby ou en Premiership. Ils ont les codes en terme de stratégie, ils ne fonctionnent plus à l'instinct comme avant, à un rugby plaisir. Aujourd'hui, ils sont "cadrés" mais ont gardé leurs qualités. en plus ils ont maintenant trouvé une charnière performante, entre un 9 et un 10. L'équilibre est fait, et derrière attention danger. Ils ont des profils qui peuvent les meilleurs du monde à leur poste. Si la stratégie est respectée, c'est sûr les Fidji seront au rendez-vous de cette coupe du monde.

Les Fidjiens sont dans une poule pas facile ... ( Australie, Pays-de-Galles, Géorgie, Portugal )

C'est vrai, mais je ne suis pas sur que les autres équipes sont vraiment heureuses de tomber dessus. Eux ils jouent tout le monde, ils partent du principe que c'est du rugby, que c'est sympa, mais attention je crois qu'aujourd'hui, ils ont des ambitions. Avant c'était de l'insouciance, mais là, c'est plus structuré. Ils viennent pour réaliser une belle coupe du monde, et si ils sortent de la phase de poule, ce ne sera pas une grosse surprise, mais juste une confirmation que cette adition de talents sur le terrain fonctionnent bien ensemble.