Mondial de rugby : St-Denis se prépare à devenir la capitale de l'ovalie

"Welcome to Saint-Denis", le message est écrit en grand sur une banderole accrochée à côté de la mairie de la ville-hôte. Elle s'apprête à accueillir dix matches, dont celui d'ouverture, France-Nouvelle Zélande, ce vendredi, et la finale le 28 octobre. Pour donner envie aux supporters de passer plus de temps sur place, mais aussi pour combler les habitants qui n'auraient pas eu de place en tribune, un village rugby a été installé au centre-ville.

St-Denis est prête à recevoir des supporters du monde entier © Radio France - Sarah Tuchscherer

Sur le parvis de la basilique, devant la mairie, un écran géant retransmettra treize matches, ceux qui auront lieu dans l'enceinte dionysienne, plus ceux du XV tricolore. Des concerts sont prévus, (Vegedream le samedi 9 septembre, Joey Starr le 15 septembre et Rim'K du 113 le 21 octobre entre autres), ainsi que des animations sportives et un marché du terroir.

Développer la pratique du rugby dans les quartiers

"Ce village, c'est l'aboutissement d'une démarche entamée il y a dix-huit mois maintenant, explique le maire, Mathieu Hanotin, en développant ces actions d'initiation dans les quartiers, à chacune des fêtes que nous organisions pour faire monter cette envie de coupe du monde mais aussi pour développer la pratique du rugby". La Seine-St-Denis compte 3.500 licenciés dans cette discipline, alors qu'ils sont 40.000 en foot.

D'ailleurs, lorsqu'on interroge les passants, bon nombre disent avoir une préférence pour le ballon rond. Comme Yannis, lycéen : "c'est le sport auquel j'ai toujours joué. Mais comme l'événement se passe en France, on regardera quand même et on sera derrière la France". A ses côtés, Mathis confirme : "ils sont favoris en plus les Bleus, ça va être intéressant". Lisa, qui promène sa fillette en poussette, est elle déjà conquise par le rugby, un sport fédérateur dont elle regarde les matches à la télé.

Les cafés du centre-ville ont décoré leurs terrasses © Radio France - Sarah Tuchscherer

Des valeurs communes

Fraternité, diversité et sens du collectif, Mathieu Hanotin insiste sur ce que sa ville et le rugby ont en commun : "on partage des valeurs. Au rugby, quelque soit son gabarit, on trouve sa place. C'est un sport complet, qui enseigne les valeurs du collectif : on progresse ensemble, on fait changer les choses ensemble".

Dionysienne depuis 35 ans, Marie compte bien profiter de l'ambiance créée par l'événement, elle qui a toujours trouvé les supporters de rugby "plus sympas que ceux du foot". "On est déjà une commune multiculturelle, riche de nombreuses nationalités. Accueillir des gens du monde entier, je trouve ça chouette" ajoute-t-elle.

