Mondial de rugby : Toulouse attend 50.000 touristes et 30 millions d'euros de retombées économiques

A J - 100, Toulouse a fait le point ce mardi sur les travaux et les festivités à venir autour du Mondial de rugby en France du 8 septembre au 28 octobre. Le coup d'envoi, ce sera donc le 8 septembre avec l'affiche France / Nouvelle-Zélande au Stade de France. Premier match à Toulouse deux jours après, le dimanche 10, avec Japon - Chili à 13h, avant All blacks - Namibie le 15 septembre à 21h. Il y aura aussi deux matches du Portugal et deux matches du Japon. Les Japonais installeront même leur camp de base à Toulouse.

Le Stadium homologué fin août ?

Mardi, la métropole s'est voulue rassurante. "Toulouse capitale du rugby sera prête à temps", assure le maire Jean-Luc Moudenc**. On pense d'abord au Stadium qui recevra au total cinq matches. Le stade est actuellement en plein chantier. Les contours du terrain ont été scalpés. Il n'a plus de pelouse. Jardiniers et machines s'affairent pour élargir le terrain en configuration rugby. Il faut compter encore huit à quinze jours de travaux avant la repousse.

Concernant le toit dont la réfection était déjà en cours mais qui fuyait, on se souvient de la douche reçue par les supporters lors de TFC - Lyon le mois dernier, tout est en train de rentrer dans l'ordre, assure le vice-président de Toulouse métropole en charge des sports, Philippe Plantade. "On a eu un soucis d'approvisionnement de matériaux. On n'a pas pu faire les joints à temps. Mais là on termine l'installation qui nous permettra d'avoir un toit étanche."

Les hôtels du centre-ville plein à 70%

En se basant sur les chiffres de la billetterie du Mondial, Toulouse compte sur environ 50.000 touristes. Ce qui se traduirait sur un plan éco par 30 millions d'euros de retombées. Les premiers indicateurs sont bons, assure l'adjointe aux sports à la mairie de Toulouse Laurence Arribagé. "On est déjà à 70% de taux de remplissage pour les hôtels du centre. On attend beaucoup de Britanniques et de Japonais. Un supporter reste en moyenne de 2 à 4 jours. Le panier moyen devrait être de 225 euros pour un Français, et de 492 euros pour un supporter étranger. Ce qui nous permet, selon ces premiers indicateurs, de tabler sur 30 millions d'euros de retombées économiques. Mais on reste prudents sur les chiffres. Je dis souvent qu'on est la capitale européenne du rugby. Là Toulouse sera la capitale mondiale du rugby."

Deux écrans géants au Village rugby

Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'une cinquantaine d'événements va être organisée, et ce dès le début de l'été. Pour ceux qui n'ont pas de places pour les matches au Stadium, on vous l'annonçait dès le mois de février, un Village rugby ouvrira à la Prairie des Filtres le jour du lancement du Mondial, c'est à dire le 8 septembre prochain. Et ce sera gratuit. Les matches joués au Stadium mais aussi tous les matches des Bleus y seront diffusés pour une capacité d'accueil de 40.000 personnes.

Couts totaux des investissements : 6,3 millions d'euros pour les travaux du Stadium, 5,7 millions pour les animations. La métropole a présenté aussi mardi la mascotte toulousaine du Mondial : un taureau, clin d'œil au "trou du Toro" ou la Garonne prend sa source. Vous pouvez voter ce mercredi sur le compte Instagram de la Métropole pour lui choisir un nom parmi quatre propositions.