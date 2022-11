Mondial féminin de rugby : la France battue 25-24 en demi-finale par la Nouvelle-Zélande

Les "Black Ferns", championnes du monde en titre, retrouveront en finale samedi prochain l'Angleterre, victorieuse du Canada (26-19), que les Bleues affronteront pour la médaille de bronze. les Néo-Zélandaises ont battu sur le fil samedi à Auckland les Françaises (25-24), avec une pénalité ratée de Caroline Drouin à la dernière minute.

"On a fait un gros match, les filles ont fait ce qu'on attendait d'elles (...). On a pris des risques... Le jeu au pied nous a coûté cher ce soir" a réagi Thomas Darracq, le sélectionneur des Bleues, sur TF1. "On a la pénalité de la gagne, c'est très frustrant parce que ce soir la place elle y était vraiment. C'est des matches qui se jouent à rien. C'est triste pour cette équipe. Passer si près, c'est dur, c'est très dur".

"C'était pas facile" a indiqué de son côté Romane Ménager, joueuse de l'équipe de France. "On était à 50-50 aujourd'hui (...). On aurait pu se donner un peu plus de chances en étant un peu plus propres, en étant moins pénalisées... On apprend à chaque fois. C'est pas des matchs qu'on a envie de perdre mais on apprend. Il faut retenir le positif, on a un bon groupe. C'est un groupe jeune aussi, il faut continuer à avoir un coeur comme ça".

Pour la huitième fois, les Françaises sont éliminées au stade des demi-finales du Mondial.