Mont-de Marsan et le Stade Montois disent adieu à Christian Janvier

Département Landes, France

Les obsèques ce jeudi matin de Christian Janvier. L’ancien directeur général du Stade Montois qui fut également le directeur départemental d' ERDF durant les deux tempêtes de 2009 et 2019 a été honoré par une foule importante au funérarium de Mont-de -Marsan.

Un sourire, une bienveillance... - SMR PRO

Cérémonie simple, émouvante, à l’image de l’homme qu’il a été. Bob Marley, « No woman, no cry » rompt le silence du début de cérémonie. La chanson dit : tout va aller bien maintenant…c’est sur ce morceau qu’adorait Christian Janvier que débute l’hommage. Dehors, la foule sous le grand soleil qu'il appréciait tant. Dedans, les proches. Deux photos avec ses petites filles. Un cercueil simple. Sans fioriture, à son image. Jean-Robert Cazaux, le président du Stade Montois Rugby prend la parole. Puis son fils, Goeffrey. Tellement semblable, tellement ressemblant. Les regards sont humides, les gorges sont serrées. Cet homme n’a distribué que l’amour, la bonté et la loyauté. Des supporters du club, émus. " Un homme juste" dit l"un d'eux. "Le Stade Montois perd quelqu'un de précieux" murmure un autre des sanglots dans la voix. Adieu prégnant à un homme bon, bienveillant, passionné. Il aimait le rugby, son club, le ski nautique de vitesse, la montagne, la bamboche avec ses proches, son clan. Grand mec à belle gueule souriante toujours, bel humain au coeur immense. Un type que l'on est pleinement heureux d'avoir croisé.

Christian Janvier. 2019 - SMR PRO

Adieu qui s’est prolongé ensuite dans Guy- Boniface, l’autre foyer de Christian Janvier, l’hymne du club qui résonne, les bouteilles de vin qu’on ouvre. Chanter, boire à la vie, c’est le faire demeurer, encore un peu.