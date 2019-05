Mont-de-Marsan, le décès du directeur du Stade Montois Rugby

Département Landes, France

Il avait rejoint l’équipe de Jean-Robert Cazaux, le président du SMR, dont il était un proche il y a sept ans. Auparavant il avait été longtemps directeur Territorial ERDF des Landes.

Un homme bien, c’est ce qu’aura été toute sa vie Christian Janvier, un homme de bien, un gentilhomme, affable, courtois, souriant, dévoué. Un homme d’empathie et de respect. Périgourdin d‘origine, c’était un fils des suds. Il était revenu s’installer à St Pierre- du- Mont à l’issue de sa carrière professionnelle. Grand sportif, Christian Janvier était un passionné de ski nautique de vitesse qu’il avait pratiqué à un haut niveau, de rugby,il avait été pilier à Dijon en Fédérale 2, de montagne, de sport en général. Il était un amoureux tranquille des choses goûteuses de l’existence. Bon époux, bon père, ami très fidèle, Christian Janvier avait apporté au Stade Montois son expertise de l’entreprise et sa qualité de la gestion humaine. Son enthousiasme aussi. Totalement désintéressé. Nommé directeur général en 2015 il a tenu, envers et contre la maladie, à poursuivre jusqu’au bout de ses forces, pour offrir encore sa contribution à ce club auquel il était attaché profondément. Son rugby à lui sentait le camphre, les ballons en cuir, les valeurs du quinze et l’amitié, les parfums d’un jeu ancien qui était pour lui une passion.

Christian Janvier, éternel montois - SMR Pro

Ses obsèques seront célébrées mercredi à 11h30 au Funérarium de Mont-de-Marsan. Une cérémonie en son honneur aura lieu ensuite Espace Partenaires, Stade Guy-Boniface, ouverte à tous.